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  4. Крутых проиграл стартовый матч на челленджере на Тенерифе
ATP
07 февраля 2023, 13:35 |
47
0

Крутых проиграл стартовый матч на челленджере на Тенерифе

Алексей уступил Стефано Травалье из Италии

07 февраля 2023, 13:35 |
47
0
Крутых проиграл стартовый матч на челленджере на Тенерифе
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№170 ATP) не смог победно стартовать на хардовом челленджере на Тенерифе.

В матче первого раунда украинец, посеянный под шестым номером, в двух сетах уступил Стефано Травалье из Италии (№409 ATP), которому организаторы выдали уайлд-кард.

Тенерифе. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Стефано Травалья (Италия) – 2:6, 2:6

Отметим, что на этой неделе Крутых обновил личный рекорд в мировой классификации.

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Алексей Крутых ATP Тенерифе Стефано Травалья
Источник Sport.ua
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