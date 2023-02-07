ATP07 февраля 2023, 13:35 |
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Крутых проиграл стартовый матч на челленджере на Тенерифе
Алексей уступил Стефано Травалье из Италии
07 февраля 2023, 13:35 |
47
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Украинский теннисист Алексей Крутых (№170 ATP) не смог победно стартовать на хардовом челленджере на Тенерифе.
В матче первого раунда украинец, посеянный под шестым номером, в двух сетах уступил Стефано Травалье из Италии (№409 ATP), которому организаторы выдали уайлд-кард.
Тенерифе. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Стефано Травалья (Италия) – 2:6, 2:6
Отметим, что на этой неделе Крутых обновил личный рекорд в мировой классификации.
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