Крутых проиграл стартовый матч на челленджере на Тенерифе

Украинский теннисист Алексей Крутых (№170 ATP) не смог победно стартовать на хардовом челленджере на Тенерифе.

В матче первого раунда украинец, посеянный под шестым номером, в двух сетах уступил Стефано Травалье из Италии (№409 ATP), которому организаторы выдали уайлд-кард.



Тенерифе. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) – Стефано Травалья (Италия) – 2:6, 2:6

Отметим, что на этой неделе Крутых обновил личный рекорд в мировой классификации.