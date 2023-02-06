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  4. Рейтинг ATP. Крутых снова обновил личный рекорд, Сачко и Марченко – в плюсе
ATP
06 февраля 2023, 10:15 |
86
0

Рейтинг ATP. Крутых снова обновил личный рекорд, Сачко и Марченко – в плюсе

Александр Зверев продолжает терять позиции

06 февраля 2023, 10:15 |
86
0
Рейтинг ATP. Крутых снова обновил личный рекорд, Сачко и Марченко – в плюсе
ATP. Алексей Крутых

На прошлой неделе мужчины играли матчи Кубка Дэвиса, поэтому никаких турниров крупнее челленджеров в это время не проводилось. Поэтому самым высокорейтинговым изменением стала потеря Александром Зверевым двух мест во второй десятке из-за того, что у него сгорели очки за финал прошлогоднего турнира в Монпелье.

Большинство остальных изменений в первой сотне также связаны с потерей очков за прошлогодние турниры. Но есть и те, кто хорошо выступили на челленджерах. К примеру, Вашек Поспишил, который дошел до финала в Кобленце, вернулся в топ-100. Американец Александар Ковачевич, обыгравший Илью Марченко во втором круге соревнований в Кливленде, сумел выиграть турнир и поднялся на 41 позицию, теперь он 125-й.

Топ-10 рейтинга ATP

Тройка лучших украинских теннисистов синхронно улучшила свое положение в рейтинге. Алексей Крутых продолжает обновлять личные рекорды, он уже 170-й. Виталий Сачко и Илья Марченко также в плюсе, хотя есть куда стремиться. У остальных ситуация мало изменилась.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

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Рафаэль Надаль Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Вашек Поспишил
Источник Sport.ua
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