Украина. Премьер лига06 ноября 2023, 19:56 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:01
6088
0
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
Команды продолжат матч УПЛ после вынужденной паузы
06 ноября 2023, 19:56 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:01
6088
0
В Днепре 6 ноября проходит поединок 13-го УПЛ между местным клубом «Днепр-1» и «Александрия».
Как известно, на 71-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев игра была прервана из-за воздушной тревоги.
В настоящий момент дан отбой воздушной тревоги. Пресс-служба СК «Днепр-1» информирует, что матч возьмет рестарт в 20:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 ноября 2023, 16:55 62
Украинский журналист объяснил, почему Украина должна сыграть против «Лехии»
Футбол | 06 ноября 2023, 14:12 13
Игрок поблагодарил наставника
Бокс | 06.11.2023, 14:40
Футбол | 06.11.2023, 20:34
Футбол | 06.11.2023, 06:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.11.2023, 10:16 5
04.11.2023, 19:55 6
04.11.2023, 17:14 1
04.11.2023, 16:56 41
05.11.2023, 21:46 5
05.11.2023, 05:35 2