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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 19:56 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:01
6088
0

Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия

Команды продолжат матч УПЛ после вынужденной паузы

06 ноября 2023, 19:56 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:01
6088
0
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
СК Днепр-1

В Днепре 6 ноября проходит поединок 13-го УПЛ между местным клубом «Днепр-1» и «Александрия».

Как известно, на 71-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев игра была прервана из-за воздушной тревоги.

В настоящий момент дан отбой воздушной тревоги. Пресс-служба СК «Днепр-1» информирует, что матч возьмет рестарт в 20:00 по киевскому времени.

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Днепр-1 Александрия Днепр-1 - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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