Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия

В Днепре 6 ноября проходит поединок 13-го УПЛ между местным клубом «Днепр-1» и «Александрия».

Как известно, на 71-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев игра была прервана из-за воздушной тревоги.

В настоящий момент дан отбой воздушной тревоги. Пресс-служба СК «Днепр-1» информирует, что матч возьмет рестарт в 20:00 по киевскому времени.