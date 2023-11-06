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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 19:11 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:17
2800
0

Матч Днепр-1 - Александрия прерван

Игра 13-го тура УПЛ остановлена из-за воздушной тревоги

06 ноября 2023, 19:11 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:17
2800
0
Матч Днепр-1 - Александрия прерван
СК Днепр-1

6 ноября в Днепре проходит поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и «Александрией».

На 71-й минуте игры арбитр был вынужден увести команды с поля в укрытие из-за объявленной воздушной тревоги.

Встречи была прервана при счете 1:0 в пользу «Днепра-1». На 35-й минуте голом в ворота «Александрии» отметился Александр Филиппов.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Александрия».

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Источник Sport.ua
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