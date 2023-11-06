Матч Днепр-1 - Александрия прерван

6 ноября в Днепре проходит поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и «Александрией».

На 71-й минуте игры арбитр был вынужден увести команды с поля в укрытие из-за объявленной воздушной тревоги.

Встречи была прервана при счете 1:0 в пользу «Днепра-1». На 35-й минуте голом в ворота «Александрии» отметился Александр Филиппов.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Александрия».