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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 19:49 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:54
243
0

Голкипер Александрии: «Команде нужно еще немного времени»

Георгий Ермаков – о текущем положении дел коллектива

06 ноября 2023, 19:49 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:54
243
0
Голкипер Александрии: «Команде нужно еще немного времени»
ФК Александрия. Георгий Ермаков

Голкипер «Александрии» Георгий Ермаков поделился мнением о нынешней ситуации, в которой находится коллектив Руслана Ротаня, и дал прогноз на его итоговое выступление в УПЛ-2023/2024.

– В «Александрии» сейчас не лучший период, если смотреть на результаты команды. С чем это связано?
– Я думаю, нужно дать команде время. Поскольку, если вы посмотрите на последнее межсезонье, в «Александрии» сменилось больше половины футболистов, которые выступали в прошлом чемпионате. Сейчас как раз нужно еще немного времени для того, чтобы состоялся переходный этап.

– Кто выиграет УПЛ в нынешнем сезоне?
– «Шахтер» Донецк.

– Какое место займет «Александрия»?
– Выше нынешнего.

«Александрия» в таблице УПЛ перед матчами 13-го тура занимала 14-е место, имея 10 очков.

Ранее Ермаков высказался о плюсах и минусах Руслана Ротаня.

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Источник Украинский футбол
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