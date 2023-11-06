Голкипер Александрии: «Команде нужно еще немного времени»

Голкипер «Александрии» Георгий Ермаков поделился мнением о нынешней ситуации, в которой находится коллектив Руслана Ротаня, и дал прогноз на его итоговое выступление в УПЛ-2023/2024.

– В «Александрии» сейчас не лучший период, если смотреть на результаты команды. С чем это связано?

– Я думаю, нужно дать команде время. Поскольку, если вы посмотрите на последнее межсезонье, в «Александрии» сменилось больше половины футболистов, которые выступали в прошлом чемпионате. Сейчас как раз нужно еще немного времени для того, чтобы состоялся переходный этап.

– Кто выиграет УПЛ в нынешнем сезоне?

– «Шахтер» Донецк.

– Какое место займет «Александрия»?

– Выше нынешнего.

«Александрия» в таблице УПЛ перед матчами 13-го тура занимала 14-е место, имея 10 очков.

Ранее Ермаков высказался о плюсах и минусах Руслана Ротаня.