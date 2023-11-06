Украина. Премьер лига06 ноября 2023, 13:49 |
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Игрок Александрии рассказал о плюсах и минусах Ротаня
Георгий Ермаков оценил наставника
06 ноября 2023, 13:49 |
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Вратарь «Александрии» Георгий Ермаков среди минусов тренера Руслана Ротаня отметил его эмоциональность.
«Мне нравится стиль, в который Руслан Петрович хочет, чтобы играла его команда. В общем, лично я как футболист за время, что он является главным тренером «Александрии», чувствую, что достиг существенного прогресса»
«Главный плюс и минус тренера? – Плюс – это амбициозность. Минус – бывает слишком эмоциональным», – сказал Ермаков.
Команда не слишком удачно проводит нынешний сезон УПЛ, занимая 14-е место.
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