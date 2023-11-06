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  4. Игрок Александрии рассказал о плюсах и минусах Ротаня
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 13:49 |
613
0

Игрок Александрии рассказал о плюсах и минусах Ротаня

Георгий Ермаков оценил наставника

06 ноября 2023, 13:49 |
613
0
Игрок Александрии рассказал о плюсах и минусах Ротаня
ФК Александрия. Георгий Ермаков

Вратарь «Александрии» Георгий Ермаков среди минусов тренера Руслана Ротаня отметил его эмоциональность.

«Мне нравится стиль, в который Руслан Петрович хочет, чтобы играла его команда. В общем, лично я как футболист за время, что он является главным тренером «Александрии», чувствую, что достиг существенного прогресса»

«Главный плюс и минус тренера? – Плюс – это амбициозность. Минус – бывает слишком эмоциональным», – сказал Ермаков.

Команда не слишком удачно проводит нынешний сезон УПЛ, занимая 14-е место.

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Александрия Руслан Ротань Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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