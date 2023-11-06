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  4. Максим ХЛАНЬ: «У меня всегда были предложения из Динамо и Шахтера»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 20:53 |
774
0

Максим ХЛАНЬ: «У меня всегда были предложения из Динамо и Шахтера»

Полузащитник «Лехии» рассказал об альтернативных вариантах продолжения карьеры

06 ноября 2023, 20:53 |
774
0
Максим ХЛАНЬ: «У меня всегда были предложения из Динамо и Шахтера»
lechia.pl. Максим Хлань

Полузащитник «Лехии» Максим Хлань в эксклюзивном комментарии для Sport.ua рассказал об альтернативных вариантах продолжения карьеры.

– Были ли у тебя предложения от «Динамо» или из «Шахтера»?
– Всегда были предложения от обеих команд, когда еще в академии играл, когда был в молодежной команде. Предлагали и официально отправляли запрос, но я был нацелен на другой путь, хотел играть за границей. У меня были примеры игроков «Зари», которые раньше еще из клуба уехали.

– Как ты попал именно в Гданьск, в «Лехию»?
– Сразу, как расторг контракт с «Зарей», поступило предложение из Гданьска. Начал общаться. Говорили в течение двух месяцев. Долго, потому что у меня нет агента и мне почему после прошлого опыта страшно было подписывать контракты, тем более долгосрочный. Я колебался, хотел отдохнуть, испытал стресс. Взял паузу, определился и уехал в «Лехию».

– Были ли предложения от других клубов?
– Было два предложения из Дании и Испании, но поляки были более определенными и с конкретным предложением. Да и легче был контакт.

– Если бы было конкретное предложение от «Динамо» и «Шахтера», в форме какого клуба мы бы тебя увидели?
– Трудно сказать. Но по тактике мне импонирует «Шахтер», он играет в интенсивный и атакующий футбол, я такое люблю. Там всегда высокие задачи, и я бы хотел играть именно в такой команде.

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Заря Луганск Лехия Гданьск Максим Хлань Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Польши по футболу
Источник Sport.ua
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