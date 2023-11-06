Максим ХЛАНЬ: «У меня всегда были предложения из Динамо и Шахтера»

Полузащитник «Лехии» Максим Хлань в эксклюзивном комментарии для Sport.ua рассказал об альтернативных вариантах продолжения карьеры.

– Были ли у тебя предложения от «Динамо» или из «Шахтера»?

– Всегда были предложения от обеих команд, когда еще в академии играл, когда был в молодежной команде. Предлагали и официально отправляли запрос, но я был нацелен на другой путь, хотел играть за границей. У меня были примеры игроков «Зари», которые раньше еще из клуба уехали.

– Как ты попал именно в Гданьск, в «Лехию»?

– Сразу, как расторг контракт с «Зарей», поступило предложение из Гданьска. Начал общаться. Говорили в течение двух месяцев. Долго, потому что у меня нет агента и мне почему после прошлого опыта страшно было подписывать контракты, тем более долгосрочный. Я колебался, хотел отдохнуть, испытал стресс. Взял паузу, определился и уехал в «Лехию».

– Были ли предложения от других клубов?

– Было два предложения из Дании и Испании, но поляки были более определенными и с конкретным предложением. Да и легче был контакт.

– Если бы было конкретное предложение от «Динамо» и «Шахтера», в форме какого клуба мы бы тебя увидели?

– Трудно сказать. Но по тактике мне импонирует «Шахтер», он играет в интенсивный и атакующий футбол, я такое люблю. Там всегда высокие задачи, и я бы хотел играть именно в такой команде.