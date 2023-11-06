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Лига чемпионов
06 ноября 2023, 19:48 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:54
149
0

Георгий СУДАКОВ: «Хотел бы сыграть в одной из топ-5 европейских лиг»

Полузащитник – о месте, где хотел бы продолжить карьеру

06 ноября 2023, 19:48 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:54
149
0
Георгий СУДАКОВ: «Хотел бы сыграть в одной из топ-5 европейских лиг»

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков не отрицает, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в одном из топовых европейских чемпионатов.

«Не буду отрицать, что хотел бы сыграть в одной из топ-5 европейских лиг, я считаю, что это было бы шагом вперед в моей карьере. Пока не знаю, какой чемпионат я предпочитаю, Английская Премьер-лига или испанская Ла Лига...но это однозначно две мощные лиги», – сказал Судаков.

Ранее стало известно, сколько «Шахтер» хочет получить за трансфер своего молодого таланта.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы
Источник Sport.es
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