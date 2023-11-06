Александр ЗУБКОВ: «Покажем зубы в матче с Барселоной»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков поделился ожиданиями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Барселоны»:

«Покажем завтра зубы. Второй тайм в Барселоне показал, что мы можем соперничать с командой. Завтра постараемся действовать так с первых минут. Надеюсь, нас придут поддержать многие наши болельщики», – сказал Зубков.

Матч «Шахтер» – «Барселона» состоится во вторник, 7 ноября в немецком Гамбурге. Начало поединка – в 19:45 по киевскому времени. Первый матч в Испании «Шахтер» проиграл 1:2.