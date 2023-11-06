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  4. Александр ЗУБКОВ: «Покажем зубы в матче с Барселоной»
Чемпионат Европы
06 ноября 2023, 18:55 |
663
9

Александр ЗУБКОВ: «Покажем зубы в матче с Барселоной»

Хавбек «Шахтера» – о матче четвертого тура Лиги чемпионов

06 ноября 2023, 18:55 |
663
9
Александр ЗУБКОВ: «Покажем зубы в матче с Барселоной»
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков поделился ожиданиями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Барселоны»:

«Покажем завтра зубы. Второй тайм в Барселоне показал, что мы можем соперничать с командой. Завтра постараемся действовать так с первых минут. Надеюсь, нас придут поддержать многие наши болельщики», – сказал Зубков.

Матч «Шахтер» – «Барселона» состоится во вторник, 7 ноября в немецком Гамбурге. Начало поединка – в 19:45 по киевскому времени. Первый матч в Испании «Шахтер» проиграл 1:2.

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Александр Зубков Шахтер Донецк Шахтер - Барселона Лига чемпионов Барселона
Источник Трибуна
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Комментарии 9
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Сергей Тимченко
Разве что зубы...
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+3
Pavel_i_CO
Гнилі, та з ароматом бояришніка
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+1
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Vitason
Покажи хорошую игру,а не зубы!!
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+1
AutumnBridge
Можно и поборзеть.  Днепр-1 аж 12-го.  Абы Порту не обделалось.
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+1
Falko
Яйця вже не актуальні?
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0
Tom😼
Треба було на Чорноморці потренуватися, перед Барсою
Але ж не хотіли собі портити настрій, вирішили тихенько злитися)) бо одесити точно дрюкнули кротів.
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0
easterly
 Уявив ситуацію - мяч на центрі поля, всі чекають свистка і тут 11 кротів вишкірили зуби гравцям Барселони!)
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0
Фанькин кот
Да уж постарайтесь! Отступать-то дальше некуда. Даже если второй раз победите Антверпен, то все скажут: ага, с грандами хреново сыграли , а бельгийцы "тотаке"
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-4
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