Александр ЗУБКОВ: «Покажем зубы в матче с Барселоной»
Хавбек «Шахтера» – о матче четвертого тура Лиги чемпионов
Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков поделился ожиданиями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Барселоны»:
«Покажем завтра зубы. Второй тайм в Барселоне показал, что мы можем соперничать с командой. Завтра постараемся действовать так с первых минут. Надеюсь, нас придут поддержать многие наши болельщики», – сказал Зубков.
Матч «Шахтер» – «Барселона» состоится во вторник, 7 ноября в немецком Гамбурге. Начало поединка – в 19:45 по киевскому времени. Первый матч в Испании «Шахтер» проиграл 1:2.
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