Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: «Часть болельщиков ругалась матом на нас»

Полузащитник ровенского «Вереса» Андрей Близниченко прокомментировал ничью в матче 13-го тура УПЛ против луганской «Зари» (2:2) и свой забитый гол:

«Мяч удобно шел под левую ногу и быстро принял решение пробить. Чтобы не мусолить дальше, а логично завершать атаку. После гола переполняли эмоции. И руководство клуба, и болельщики много от нас ожидают. Но это футбол. Поражения тоже бывают. Матч с «Зарей» тоже складывался непросто.

Говорю сейчас не обо всех. Но было очень неприятно, когда часть болельщиков ругались матом на футболистов и тренера. Очень хотел забить. Может, после этого нас будут поддерживать больше.

В этой игре перед нами стояла задача быть, прежде всего, командой. Проявить характер, биться на поле за каждый мяч и друг за друга. Мне кажется, что по игре команды сейчас заметно, что мы бьемся за руководство, тренера, болельщиков. Нужно еще немного прибавить и результат точно будет».

«Верес» после 13 туров занимает 15-е место в УПЛ. У команды 8 очков в 12 матчах чемпионата.