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  4. Галатасарай нацелился на экс-форварда Манчестер Юнайтед
Турция
06 ноября 2023, 18:07 |
243
0

Галатасарай нацелился на экс-форварда Манчестер Юнайтед

Ваут Вегхорст может продолжить карьеру в Турции

06 ноября 2023, 18:07 |
243
0
Галатасарай нацелился на экс-форварда Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Воут Вегхорст

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук хочет во время зимнего трансферного окна усилить нападение клуба. Селекционный отдел клуба предложил ему кандидатуру Воута Вегхорста, которая наставника вполне устроила.

Сейчас Вегхорст выступает в аренде за «Хоффенхайм», права на игрока принадлежат «Бернли». В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 10 матчах во всех турнирах.

В прошлом сезоне Вегхорст выступал на правах аренды за другой турецкий клуб, «Бешикташ». Однако тренер команды Шенол Гюнеш отказался от услуг 31-летнего нидерландского форварда на постоянной основе.

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Галатасарай Ваут Вегхорст Хоффенхайм Бернли
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