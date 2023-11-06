Галатасарай нацелился на экс-форварда Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук хочет во время зимнего трансферного окна усилить нападение клуба. Селекционный отдел клуба предложил ему кандидатуру Воута Вегхорста, которая наставника вполне устроила.

Сейчас Вегхорст выступает в аренде за «Хоффенхайм», права на игрока принадлежат «Бернли». В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 10 матчах во всех турнирах.

В прошлом сезоне Вегхорст выступал на правах аренды за другой турецкий клуб, «Бешикташ». Однако тренер команды Шенол Гюнеш отказался от услуг 31-летнего нидерландского форварда на постоянной основе.