Галатасарай нацелился на экс-форварда Манчестер Юнайтед
Ваут Вегхорст может продолжить карьеру в Турции
Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук хочет во время зимнего трансферного окна усилить нападение клуба. Селекционный отдел клуба предложил ему кандидатуру Воута Вегхорста, которая наставника вполне устроила.
Сейчас Вегхорст выступает в аренде за «Хоффенхайм», права на игрока принадлежат «Бернли». В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 10 матчах во всех турнирах.
В прошлом сезоне Вегхорст выступал на правах аренды за другой турецкий клуб, «Бешикташ». Однако тренер команды Шенол Гюнеш отказался от услуг 31-летнего нидерландского форварда на постоянной основе.
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