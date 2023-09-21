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Турция
21 сентября 2023, 10:53 |
598
0

Тренер Бешикташа забраковал трансфер экс-форварда МЮ в свой клуб

Шенол Гюнеш не пожелал видеть среди подопечных Ваута Вегхорста

21 сентября 2023, 10:53 |
598
0
Тренер Бешикташа забраковал трансфер экс-форварда МЮ в свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Ваут Вегхорст

31-летний форвард «Бернли» и сборной Нидерландов Ваут Вегхорст, который вторую часть сезона-2022/23 на правах аренды отыграл за «Манчестер Юнайтед», летом мог перебраться в турецкий «Бешикташ».

Агент Вегхорста предлагал «черным орлам» подписать своего клиента, но наткнулся на категорическое вето со стороны главного тренера стамбульцев Шенола Гюнеша.

Также у Вегхорста был вариант с переходом в «Трабзонспор», однако в этот клуб перебираться отказался уже сам нидерландец. Ваут сослался на то, что его жена не хочет жить в таком городе как Трабзон.

В итоге Ваута Вегхорста, как известно, у «Бернли» на один сезон арендовал немецкий «Хоффенхайм», за который форвард уже провел 3 матча в Бундеслиге, но голевыми действиями не отличался.

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Ваут Вегхорст Бешикташ Хоффенхайм Манчестер Юнайтед трансферы Шенол Гюнеш Бернли
Источник TGRT Haber
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