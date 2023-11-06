Арриго САККИ: «Милан подписал слишком много иностранцев»

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки не считает, что в нынешних неудачах команды виновен наставник «россонери» Стефано Пиоли:

«Кто-то думает, что последние результаты – это вина Пиоли? Надеюсь, что нет. Я считаю, что главная ошибка была допущена в начале сезона. Отсюда и пошли все проблемы.

Клуб подписал слишком много иностранных игроков. Тем, кто приезжает из-за границы, нужно время, чтобы понять наш чемпионат и наши методы. Эти ребята кажутся растерянными, и в результате «Милан» не всегда выглядит как команда».

В субботу «Милан» дома проиграл «Удинезе» 0:1.