Во вторник, 7 ноября, состоится поединок 4-го тура группового турнира, в котором «Шахтер» примет «Барселону». Матч состоится в Гамбурге на поле «Фолькспаркштадиона». Начало матча в 19:45 по Киеву.

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Шахтер – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок «Шахтер» – «Барселона» покажет видеосервис MEGOGO.

После трех туров у «сине-гранатовых» стопроцентный результат – 9 очков. У «Шахтера» одна победа и два поражения – и третье место в группе H.

Шахтер – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция