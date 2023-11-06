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Лига чемпионов
06 ноября 2023, 17:30 | Обновлено 06 ноября 2023, 17:31
530
0

Шахтер – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 ноября в 19:45 поединок группового турнира Лиги чемпионов

06 ноября 2023, 17:30 | Обновлено 06 ноября 2023, 17:31
530
0
Шахтер – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

Во вторник, 7 ноября, состоится поединок 4-го тура группового турнира, в котором «Шахтер» примет «Барселону». Матч состоится в Гамбурге на поле «Фолькспаркштадиона». Начало матча в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Шахтер – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок «Шахтер» – «Барселона» покажет видеосервис MEGOGO.

После трех туров у «сине-гранатовых» стопроцентный результат – 9 очков. У «Шахтера» одна победа и два поражения – и третье место в группе H.

Шахтер – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Шахтер - Барселона
Источник Sport.ua
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