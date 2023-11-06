ATP06 ноября 2023, 17:20 | Обновлено 06 ноября 2023, 17:21
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7-й сеяный. Определился соперник Сачко на старте турнира АТР 250 в Болгарии
Виталий в 1/16 финала соревнований в Софии сыграет против Себастьяна Офнера
06 ноября 2023, 17:20 | Обновлено 06 ноября 2023, 17:21
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Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 166) узнал соперника на старте основной сетки АТР 250 в Софии (Болгария), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/16 финала украинец сыграет против 7-го сеяного Себастьяна Офнера (Австрия, ATP 44).
Это будет вторая встреча теннисистов. В 2022 году Виталий проиграл Себастьяну в финале квалификации грунтового турнира АТР 250 в Китцбюэле.
Сачко успешно преодолел сито квалификации, обыграв Алтуга Челикбилека и Нермана Фатича.
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