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ATP
06 ноября 2023, 17:20 | Обновлено 06 ноября 2023, 17:21
91
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7-й сеяный. Определился соперник Сачко на старте турнира АТР 250 в Болгарии

Виталий в 1/16 финала соревнований в Софии сыграет против Себастьяна Офнера

06 ноября 2023, 17:20 | Обновлено 06 ноября 2023, 17:21
91
0
7-й сеяный. Определился соперник Сачко на старте турнира АТР 250 в Болгарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 166) узнал соперника на старте основной сетки АТР 250 в Софии (Болгария), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала украинец сыграет против 7-го сеяного Себастьяна Офнера (Австрия, ATP 44).

Это будет вторая встреча теннисистов. В 2022 году Виталий проиграл Себастьяну в финале квалификации грунтового турнира АТР 250 в Китцбюэле.

Сачко успешно преодолел сито квалификации, обыграв Алтуга Челикбилека и Нермана Фатича.

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Себастьян Офнер Виталий Сачко ATP София
Источник Sport.ua
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