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ATP
06 ноября 2023, 05:15 |
38
0

Ушел с 1:3 (0:40). Сачко пробился в основу сетку турнира АТР 250 в Софии

Виталий в трех сетах обыграл Фатича, Илья Марченко не сумел одолеть Теренса Атмане

06 ноября 2023, 05:15 |
38
0
Ушел с 1:3 (0:40). Сачко пробился в основу сетку турнира АТР 250 в Софии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 166) вышел в основую сетку турнира АТР 250 в Софии (Болгария), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В финале квалификации украинец в трех сетах обыграл Нермана Фатича (Босния и Герцеговина, ATP 220) за 2 часа и 55 минут.

В третьей партии Виталий проигрывал 1:3 (0:40) на своей подаче, но вернулся в игру и закрыл боснийца на тай-брейке.

Еще один украинский теннисист Илья Марченко (АТР 214) не сумел пробиться в основу соревнований в столице Болгарии. В финальном раунде отбора украинец уступил Теренсу Атмане (Франция, ATP 137) в двух партиях за 1 час и 37 минут.

АТР 250 София. Хард в помещении. Финал квалификации

Виталий Сачко (Украина) – Нерман Фатич (Босния и Герцеговина) – 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (9:7)

Илья Марченко (Украина) – Теренс Атмане (Франция) – 6:7 (3:7), 5:7

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Виталий Сачко Илья Марченко ATP София
Источник Sport.ua
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