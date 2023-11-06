Ушел с 1:3 (0:40). Сачко пробился в основу сетку турнира АТР 250 в Софии

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 166) вышел в основую сетку турнира АТР 250 в Софии (Болгария), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В финале квалификации украинец в трех сетах обыграл Нермана Фатича (Босния и Герцеговина, ATP 220) за 2 часа и 55 минут.

В третьей партии Виталий проигрывал 1:3 (0:40) на своей подаче, но вернулся в игру и закрыл боснийца на тай-брейке.

Еще один украинский теннисист Илья Марченко (АТР 214) не сумел пробиться в основу соревнований в столице Болгарии. В финальном раунде отбора украинец уступил Теренсу Атмане (Франция, ATP 137) в двух партиях за 1 час и 37 минут.

АТР 250 София. Хард в помещении. Финал квалификации

Виталий Сачко (Украина) – Нерман Фатич (Босния и Герцеговина) – 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (9:7)

Илья Марченко (Украина) – Теренс Атмане (Франция) – 6:7 (3:7), 5:7