Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Барселона
Поединок состоится 7 ноября в 19:45 по киевскому времени
Во вторник, 7 ноября, состоится поединок 4-го тура группового турнира, в котором «Шахтер» примет «Барселону». Матч состоится в Гамбурге на поле «Фолькспаркштадиона».
Шахтер – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арбитр Свен Йенсен из Германии даст стартовый свисток в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прямом эфире поединок «Шахтер» – «Барселона» покажет видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Барселона.
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