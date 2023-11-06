Во вторник, 7 ноября, состоится поединок 4-го тура группового турнира, в котором «Шахтер» примет «Барселону». Матч состоится в Гамбурге на поле «Фолькспаркштадиона».

Шахтер – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Арбитр Свен Йенсен из Германии даст стартовый свисток в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире поединок «Шахтер» – «Барселона» покажет видеосервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Барселона.