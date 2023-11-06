Остап ПРИТУЛА: «Академия Руха – одна из лучших в Европе»

Полузащитник львовского «Руха» Остап Притула рассказал о подготовке к игре 13-го тура УПЛ против «Оболони»:

– Остап, впереди игра против «Оболони». И хотя ваша команда выглядит фаворитом, «Оболонь» в этом сезоне выдала несколько неплохих матчей и даже выбила «Динамо» из Кубка Украины. В чем главная опасность этой команды?

– «Оболонь» – хорошая, сплоченная команда, довольно неплохо обороняется и хорошо выбегает в контратаки. Думаю, именно этим они получают зачетные баллы.

– «Рух» многих удивил в текущем чемпионате, но в какой-то момент команда несколько притормозила, сыграв в нулевые ничьи против «Миная» и «Александрии», впоследствии проиграли «Днепру-1». Почему так произошло, по твоему мнению?

– Не вижу в этом ничего страшного, это футбол. В футболе бывает все, главное – не опускать руки и двигаться дальше, стараться выигрывать каждый матч.

– В этом сезоне ты сыграл только в шести матчах. Как оцениваешь собственную форму по состоянию на текущий момент?

– После сборов очень хорошо себя чувствовал. Завоевал место в основном составе, после игры с ЛНЗ получил повреждение, потянул мышцу. Из-за этого пропустил одну игру, после чего надо снова входить в тренировочный процесс. Через пару туров также получил повреждение плеча, потихоньку восстановился и Слава Богу чувствую себя хорошо.

– У «Руха» хорошая академия и сейчас в команде играет немало ее воспитанников. В чем секрет успеха клубной академии, по твоему мнению?

– Академия действительно лучшая в Украине и одна из лучших в Европе. По моему мнению, успех – в сплоченности, с самого детства за тобой смотрят тренеры, которые работают в структуре клуба, они общаются с тренерами U-19 и основной команды. Каждый друг друга знает, это помогает.

– Какой результат команды по итогам первого круга для тебя будет положительным?

– Не люблю забегать наперед. Повторюсь, наша задача – в каждой игре побеждать, а там уже посмотрим, на каком месте мы будем.

Поединок «Рух» – «Оболонь» состоится 6 ноября, начало – в 19:00.