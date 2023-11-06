Фанат Бока Хуниорс покончил с собой после финала Копа Либертадорес
Марсело Моралес не пережил поражения от «Флуминенсе»
23-летний фанат «Бока Хуниорс» Марсело Моралес совершил акт суицида после поражения команды от «Флуминенсе» в финале Копа Либертадорес в воскресенье, 4 ноября.
Мать Моралеса обвиняет в трагедии клуб:
«Если они проигрывали, ему было плохо, ему было грустно, он злился, он говорил, что «Бока» — величайшая вещь. Но «Бока» — мусор. Они его убили.
Я не думала, что мой сын достигнет такого предела. Несколько недель назад он сказал отцу: «Если «Бока» не выиграет 4 ноября, я убью себя». Мы думали, что он шутит. Пусть молодежь осознает, пусть все семьи думают о том, что футбол — всего лишь игра».
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