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  4. Фанат Бока Хуниорс покончил с собой после финала Копа Либертадорес
Аргентина
06 ноября 2023, 16:07 |
458
0

Фанат Бока Хуниорс покончил с собой после финала Копа Либертадорес

Марсело Моралес не пережил поражения от «Флуминенсе»

06 ноября 2023, 16:07 |
458
0
Фанат Бока Хуниорс покончил с собой после финала Копа Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний фанат «Бока Хуниорс» Марсело Моралес совершил акт суицида после поражения команды от «Флуминенсе» в финале Копа Либертадорес в воскресенье, 4 ноября.

Мать Моралеса обвиняет в трагедии клуб:

«Если они проигрывали, ему было плохо, ему было грустно, он злился, он говорил, что «Бока» — величайшая вещь. Но «Бока» — мусор. Они его убили.

Я не думала, что мой сын достигнет такого предела. Несколько недель назад он сказал отцу: «Если «Бока» не выиграет 4 ноября, я убью себя». Мы думали, что он шутит. Пусть молодежь осознает, пусть все семьи думают о том, что футбол — всего лишь игра».

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Источник Marca
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