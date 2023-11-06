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  4. ВИДЕО. Мудрик проводит тренировки в общей группе Челси
Англия
06 ноября 2023, 16:16 |
486
0

ВИДЕО. Мудрик проводит тренировки в общей группе Челси

Украинец может принять участие в лондонском дерби

06 ноября 2023, 16:16 |
486
0
ВИДЕО. Мудрик проводит тренировки в общей группе Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (слева)

Сегодня, 6 ноября в Лондоне пройдет центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» в качестве хозяев поля встретится с «Челси».

Официальный твиттер аккаунт «пенсионеров» опубликовал видеоролик подготовки команды к сегодняшнему поединку, в кадр также попал украинский вингер «синих» Михаил Мудрик, который готовится вместе с командой. Ранее сообщалось, что украинец возобновил тренировки в общей группе.

Поединок «Тоттенхэм» – «Челси» начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник Twitter
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