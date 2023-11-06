ВИДЕО. Мудрик проводит тренировки в общей группе Челси
Украинец может принять участие в лондонском дерби
Сегодня, 6 ноября в Лондоне пройдет центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» в качестве хозяев поля встретится с «Челси».
Официальный твиттер аккаунт «пенсионеров» опубликовал видеоролик подготовки команды к сегодняшнему поединку, в кадр также попал украинский вингер «синих» Михаил Мудрик, который готовится вместе с командой. Ранее сообщалось, что украинец возобновил тренировки в общей группе.
Поединок «Тоттенхэм» – «Челси» начнется в 22:00 по киевскому времени.
Up next, #TotChe! ✊ pic.twitter.com/S8cdhOHRSU— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 5, 2023
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