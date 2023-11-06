ВИДЕО. Мудрик проводит тренировки в общей группе Челси

Сегодня, 6 ноября в Лондоне пройдет центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» в качестве хозяев поля встретится с «Челси».

Официальный твиттер аккаунт «пенсионеров» опубликовал видеоролик подготовки команды к сегодняшнему поединку, в кадр также попал украинский вингер «синих» Михаил Мудрик, который готовится вместе с командой. Ранее сообщалось, что украинец возобновил тренировки в общей группе.

Поединок «Тоттенхэм» – «Челси» начнется в 22:00 по киевскому времени.