ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик возобновил тренировки в общей группе Челси

«Челси» официально сообщил о том, что украинский вингер Михаил Мудрик возобновил полноценные тренировки в общей группе команды. Таким образом, 22-летний украинец полностью восстановился после растяжения мышц.

Из-за этой травмы Мудрик пропустил два последних матча «Челси»: в АПЛ против «Брентфорда» (поражение 0:2) и в Кубке лиги против «Блэкберна» (победа 2:0) 28 октября и 1 ноября соответственно.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Мудрика 2 гола в 9 матчах за «Челси» во всех турнирах в нынешнем сезоне.