Англия03 ноября 2023, 14:21 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик возобновил тренировки в общей группе Челси
Украинский вингер полностью восстановился после травмы
03 ноября 2023, 14:21 |
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«Челси» официально сообщил о том, что украинский вингер Михаил Мудрик возобновил полноценные тренировки в общей группе команды. Таким образом, 22-летний украинец полностью восстановился после растяжения мышц.
Из-за этой травмы Мудрик пропустил два последних матча «Челси»: в АПЛ против «Брентфорда» (поражение 0:2) и в Кубке лиги против «Блэкберна» (победа 2:0) 28 октября и 1 ноября соответственно.
Суммарно в нынешнем сезоне на счету Мудрика 2 гола в 9 матчах за «Челси» во всех турнирах в нынешнем сезоне.
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Мудрик вже забив 2 голи в АПЛ, всього у Челсі 13 забитих.
2 від 13 - це більше ніж 15%.