Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик возобновил тренировки в общей группе Челси
Англия
03 ноября 2023, 14:21 |
410
1

ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик возобновил тренировки в общей группе Челси

Украинский вингер полностью восстановился после травмы

03 ноября 2023, 14:21 |
410
1
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик возобновил тренировки в общей группе Челси
ФК Челси. Михаил Мудрик

«Челси» официально сообщил о том, что украинский вингер Михаил Мудрик возобновил полноценные тренировки в общей группе команды. Таким образом, 22-летний украинец полностью восстановился после растяжения мышц.

Из-за этой травмы Мудрик пропустил два последних матча «Челси»: в АПЛ против «Брентфорда» (поражение 0:2) и в Кубке лиги против «Блэкберна» (победа 2:0) 28 октября и 1 ноября соответственно.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Мудрика 2 гола в 9 матчах за «Челси» во всех турнирах в нынешнем сезоне.

По теме:
Защитник Зари выбыл до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед потерял ключевого хавбека на несколько недель
Усиление перед матчем с Шахтером. Педри восстановился от травмы
Михаил Мудрик Челси травма
Источник ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
Футбол | 02 ноября 2023, 15:38 4
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре

Украинец вполне может получить награду

Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Футбол | 03 ноября 2023, 12:46 4
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста

Франциск назвал имя бразильца Пеле

Иван ГЕЦКО: «Динамо в игре с Шахтером может выставить один-два автобуса»
Футбол | 03.11.2023, 14:25
Иван ГЕЦКО: «Динамо в игре с Шахтером может выставить один-два автобуса»
Иван ГЕЦКО: «Динамо в игре с Шахтером может выставить один-два автобуса»
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Футбол | 02.11.2023, 17:21
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Футбол | 02.11.2023, 22:29
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
ну тепер Челсі попре ! 
Мудрик вже забив 2 голи в АПЛ, всього у Челсі 13 забитих. 
2 від 13 - це більше ніж 15%.   
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
01.11.2023, 15:21 13
Футбол
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
02.11.2023, 13:28 54
Война
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
02.11.2023, 19:15 14
Футбол
Челси готов продать Мудрика, сухой матч Трубина, назван хозяин ЧМ-2034
Челси готов продать Мудрика, сухой матч Трубина, назван хозяин ЧМ-2034
01.11.2023, 08:50 2
Футбол
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
02.11.2023, 01:46 1
Теннис
Челси и гнилое наследие Абрамовича
Челси и гнилое наследие Абрамовича
02.11.2023, 08:40 9
Футбол
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
02.11.2023, 13:10 10
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем