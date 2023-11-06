Повреждение у капитана Металлиста 1925 оказалось несерьезным
Артем Габелок скоро вернется на поле
В поединке 13-го тура чемпионата УПЛ «Металлист 1925» – «Черноморец» не смог принять участия из-за травмы капитан харьковчан Артем Габелок.
Как стало известно Sport.ua, повреждение у одного из лидеров слобожанцев оказалось несерьезным и он планирует подготовку к следующему календарному матчу с «Полесьем», который состоится 11 ноября, начать в общей группе.
В лазарете «Металлиста 1925» также находится Ростислав Русин.
Пока что «Металлист 1925» занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 15 очков.
Ранее Ярослав Мартынюк рассказал, что помогло его одноклубникам взять верх, а также оценил уход из команды тренера Эдмара.
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