Повреждение у капитана Металлиста 1925 оказалось несерьезным

В поединке 13-го тура чемпионата УПЛ «Металлист 1925» – «Черноморец» не смог принять участия из-за травмы капитан харьковчан Артем Габелок.

Как стало известно Sport.ua, повреждение у одного из лидеров слобожанцев оказалось несерьезным и он планирует подготовку к следующему календарному матчу с «Полесьем», который состоится 11 ноября, начать в общей группе.

В лазарете «Металлиста 1925» также находится Ростислав Русин.

Пока что «Металлист 1925» занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 15 очков.

Ранее Ярослав Мартынюк рассказал, что помогло его одноклубникам взять верх, а также оценил уход из команды тренера Эдмара.