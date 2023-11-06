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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 15:32 | Обновлено 06 ноября 2023, 15:50
227
0

Повреждение у капитана Металлиста 1925 оказалось несерьезным

Артем Габелок скоро вернется на поле

06 ноября 2023, 15:32 | Обновлено 06 ноября 2023, 15:50
227
0
Повреждение у капитана Металлиста 1925 оказалось несерьезным
ФК Металлист 1925. Артем Габелок

В поединке 13-го тура чемпионата УПЛ «Металлист 1925» – «Черноморец» не смог принять участия из-за травмы капитан харьковчан Артем Габелок.

Как стало известно Sport.ua, повреждение у одного из лидеров слобожанцев оказалось несерьезным и он планирует подготовку к следующему календарному матчу с «Полесьем», который состоится 11 ноября, начать в общей группе.

В лазарете «Металлиста 1925» также находится Ростислав Русин.

Пока что «Металлист 1925» занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 15 очков.

Ранее Ярослав Мартынюк рассказал, что помогло его одноклубникам взять верх, а также оценил уход из команды тренера Эдмара.

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Металлист 1925 Артем Габелок травма инсайд
Источник Sport.ua
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