Бекхэм пообещал подписать в Интер Майами еще одну суперзвезду
Легендарный англичанин хочет видеть в своей команде Неймара
Основатель и один из совладельцев «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заявил, что надеется пригласить в команду звездного бразильского форварда Неймара:
«Неймар? Однажды наступить день, когда он будет играть за «Интер Майами», – заявил легендарный английский полузащитник.
Напомним, лишь минувшим летом Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Недавно 31-летний бразилец перенес операцию на колене. Он пропустит примерно десять месяцев.
Сейчас в «Интер Майами» уже выступают бывшие партнеры Неймара по «Барселоне» – Лионель Месси, Серхио Буксетс и Жорди Альба.
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