Бекхэм пообещал подписать в Интер Майами еще одну суперзвезду

Основатель и один из совладельцев «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заявил, что надеется пригласить в команду звездного бразильского форварда Неймара:

«Неймар? Однажды наступить день, когда он будет играть за «Интер Майами», – заявил легендарный английский полузащитник.

Напомним, лишь минувшим летом Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Недавно 31-летний бразилец перенес операцию на колене. Он пропустит примерно десять месяцев.

Сейчас в «Интер Майами» уже выступают бывшие партнеры Неймара по «Барселоне» – Лионель Месси, Серхио Буксетс и Жорди Альба.