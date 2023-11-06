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Major League Soccer
06 ноября 2023, 14:47 |
472
0

Бекхэм пообещал подписать в Интер Майами еще одну суперзвезду

Легендарный англичанин хочет видеть в своей команде Неймара

06 ноября 2023, 14:47 |
472
0
Бекхэм пообещал подписать в Интер Майами еще одну суперзвезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Основатель и один из совладельцев «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заявил, что надеется пригласить в команду звездного бразильского форварда Неймара:

«Неймар? Однажды наступить день, когда он будет играть за «Интер Майами», – заявил легендарный английский полузащитник.

Напомним, лишь минувшим летом Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Недавно 31-летний бразилец перенес операцию на колене. Он пропустит примерно десять месяцев.

Сейчас в «Интер Майами» уже выступают бывшие партнеры Неймара по «Барселоне» – Лионель Месси, Серхио Буксетс и Жорди Альба.

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Дэвид Бекхэм Интер Майами Неймар
Источник Essentially Sports
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