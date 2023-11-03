ФОТО. «Все получилось». Неймар перенес операцию, когда вернется на поле?
Звездный бразильский форвард опубликовал фотографию с больницы
31-летний бразильский форвард саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар успешно перенес операцию.
«Всё получилось. Спасибо за все сообщения. Теперь сосредоточусь на восстановлении», – написал Неймар в Instagram, прикрепив фото из больницы.
Операция состоялась в четверг, 2 ноября, в бразильском Белу-Оризонти.
Неймар получил повреждение крестообразной связки и мениска 18 октября в матче отбора на ЧМ-2026 против Уругвая.
По прогнозам врачей, восстановление Неймара займет 10 месяцев.
ФОТО. «Все получилось». Неймар перенес операцию, когда вернется на поле?
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