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  4. ФОТО. «Все получилось». Неймар перенес операцию, когда вернется на поле?
Саудовская Аравия
03 ноября 2023, 06:46 |
440
1

ФОТО. «Все получилось». Неймар перенес операцию, когда вернется на поле?

Звездный бразильский форвард опубликовал фотографию с больницы

03 ноября 2023, 06:46 |
440
1
ФОТО. «Все получилось». Неймар перенес операцию, когда вернется на поле?
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

31-летний бразильский форвард саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар успешно перенес операцию.

«Всё получилось. Спасибо за все сообщения. Теперь сосредоточусь на восстановлении», – написал Неймар в Instagram, прикрепив фото из больницы.

Операция состоялась в четверг, 2 ноября, в бразильском Белу-Оризонти.

Неймар получил повреждение крестообразной связки и мениска 18 октября в матче отбора на ЧМ-2026 против Уругвая.

По прогнозам врачей, восстановление Неймара займет 10 месяцев.

ФОТО. «Все получилось». Неймар перенес операцию, когда вернется на поле?

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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AndiM
Міліонер робе операцію від якої може залежать його подальша кар'єра - в якійсь обдрипаній бразильській лікарні? Хто в своєму розумі в таке повіре?)) Наїпав полотєнцоголових по повній.
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