Украина. Премьер лига06 ноября 2023, 14:16 | Обновлено 06 ноября 2023, 14:17
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Полесье – Кривбасс. Стали известны составы на матч лидеров УПЛ
Команды сыграют в 13-м туре УПЛ
06 ноября 2023, 14:16 | Обновлено 06 ноября 2023, 14:17
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Сегодня, 6 ноября «Полесье» в одном из центральных матчей 13-го тура УПЛ в Житомире примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.
Стали известны составы на матч двух лидеров нынешнего сезона УПЛ:
«Полесье»: Бойко, Чоботенко, Шабанов, Тейлор, Смоляков, Кушниренко, Танковский, Янаков, Крушинский, Макуана, Ариэльсон
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Стецьков, Нябейе, Кузык, Илич, Бизимана, Задерака, Дебелко, Кожушко
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