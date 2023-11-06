Полесье – Кривбасс. Стали известны составы на матч лидеров УПЛ

Сегодня, 6 ноября «Полесье» в одном из центральных матчей 13-го тура УПЛ в Житомире примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

Стали известны составы на матч двух лидеров нынешнего сезона УПЛ:

«Полесье»: Бойко, Чоботенко, Шабанов, Тейлор, Смоляков, Кушниренко, Танковский, Янаков, Крушинский, Макуана, Ариэльсон

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Стецьков, Нябейе, Кузык, Илич, Бизимана, Задерака, Дебелко, Кожушко