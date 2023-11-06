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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 14:16 | Обновлено 06 ноября 2023, 14:17
879
0

Полесье – Кривбасс. Стали известны составы на матч лидеров УПЛ

Команды сыграют в 13-м туре УПЛ

06 ноября 2023, 14:16 | Обновлено 06 ноября 2023, 14:17
879
0
Полесье – Кривбасс. Стали известны составы на матч лидеров УПЛ
ФК Полесье

Сегодня, 6 ноября «Полесье» в одном из центральных матчей 13-го тура УПЛ в Житомире примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

Стали известны составы на матч двух лидеров нынешнего сезона УПЛ:

«Полесье»: Бойко, Чоботенко, Шабанов, Тейлор, Смоляков, Кушниренко, Танковский, Янаков, Крушинский, Макуана, Ариэльсон

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Стецьков, Нябейе, Кузык, Илич, Бизимана, Задерака, Дебелко, Кожушко

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Источник УПЛ
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