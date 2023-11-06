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  4. Сергей СИДОРЧУК:«В ступоре от новости про уход Луческу из Динамо»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 14:12 |
1070
5

Сергей СИДОРЧУК:«В ступоре от новости про уход Луческу из Динамо»

Игрок поблагодарил наставника

06 ноября 2023, 14:12 |
1070
5
Сергей СИДОРЧУК:«В ступоре от новости про уход Луческу из Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луческу и Сидорчук

Экс-игрок «Динамо» Сергей Сидорчук, который перебрался из киевской команды в «Вестерло», не ожидал, что наставник Мирча Луческу уйдет из команды.

«Уже несколько дней в ступоре от новости, что Мирча Луческу покинул пост главного тренера «Динамо». Я собирался с мыслями, чтобы отблагодарить Мистера публично. Не сделать этого не мог, потому что это важный для меня и для моей семьи человек. Больше чем тренер. Он открыл мне новый взгляд на футбол, научил видеть детали, о которых я раньше и не думал, заставил задуматься о жизни после карьеры. Своим примером показал, как следует любить то, что ты делаешь. Не представляю его не в футболе, потому что это его жизнь. Кто бы еще сидел и пересматривал матчи в поисках своих ошибок. Да, это человек, который всегда ищет ошибки в себе, а не в других. Многим этого очень не хватает».

«Никогда не забуду, как Мистер встретил мою семью в Бухаресте, когда нам требовалось убежище после начала полномасштабного вторжения. Он с женой были очень добры к нам, мы виделись почти каждый день, общались – это было очень важно и ценно для нас. Говорят, в темные времена видно светлых людей. Что касается Мирчи, именно так и было. Когда он был в больнице, конечно, я тоже был рядом».

«Я уверен, что Мистер заслуживал завершить карьеру в украинском футболе на более мажорной ноте, в статусе чемпиона и с кубком в руках. Но это жизнь, это футбол. Он знает, что делает и в какое время. Жаль, что многие не понимают его философию и подход. Сразу попрошу воздержаться от негативных комментариев, если вам хочется такие написать.

«Это пост моего большого уважения и благодарности. Спасибо за все!», – отметил Сидорчук в Instagram.

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Мирча Луческу Сергей Сидорчук Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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potemkin78
млин 2 месяца не продержался
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0
Андрей Залищук
я теж в ступорі, приємному ступорі, нарешті він звалив з Динамо
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-1
BekXan
Досить цієї клоунади то в ступорі то не очікували то ще якась маячня.Результати команди і якість гри сама за себе. каже
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-1
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Vbolivalnyk-Peter
Судячи з його гри, він у ступорі ще від приходу Луческу в Динамо...
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-1
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