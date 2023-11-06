Джессика Пегула – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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6 ноября состоятся финальные матчи на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).
В одиночном финале сразятся Джессика Пегула из США и полька Ига Свёнтек. Время начала встречи – не ранее 23:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 8 раз, Пегула выиграла 3 встречи.
Свёнтек вернет статус первой ракетки мира, если возьмет титул.
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
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