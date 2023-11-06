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  4. Джессика Пегула – ​​Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 ноября 2023, 14:15 |
214
1

Джессика Пегула – ​​Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Итогового турнира WTA

06 ноября 2023, 14:15 |
214
1
Джессика Пегула – ​​Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

6 ноября состоятся финальные матчи на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В одиночном финале сразятся ​Джессика Пегула из США и ​полька Ига Свёнтек. Время начала встречи – не ранее 23:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 8 раз, Пегула выиграла 3 встречи.

Свёнтек вернет статус первой ракетки мира, если возьмет титул.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир WTA Джессика Пегула смотреть онлайн Ига Свёнтек
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Sit Simurg
Джессіка може зробити рекорд всіх часів - обіграти на одному турнірі чотирьох перших сіяних !! .. Але, думаю, Іга цього не допустить ..)
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