Джессика Пегула – ​​Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 ноября состоятся финальные матчи на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В одиночном финале сразятся ​Джессика Пегула из США и ​полька Ига Свёнтек. Время начала встречи – не ранее 23:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли 8 раз, Пегула выиграла 3 встречи.

Свёнтек вернет статус первой ракетки мира, если возьмет титул.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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