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WTA
28 октября 2023, 23:50 | Обновлено 29 октября 2023, 00:05
95
0

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023

28 октября 2023, 23:50 | Обновлено 29 октября 2023, 00:05
95
0
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
WTA

С 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика) состоится Итоговый турнир WTA.

Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выйдут первые два места.

Матчи группового этапа пройдут на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу по местному времени, 4 октября, а финал – в воскресенье, 5 октября.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Finals.

РАСПИСАНИЕ

31 октября

00:00 – Ига Свёнтек – Маркета Вондроушова
02:00 – Коко Гофф – Онс Жабер

30 октября

00:00 – ​ Елена Рыбакина – ​ Джессика Пегула
02:00 – Арина Соболенко – Мария Саккари

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа Бакалар

Теннисистка Соболенко Рыбакина Пегула Саккари Матчи Сеты / Геймы
Соболенко (1)
Рыбакина (4)
Пегула (5)
Саккари (8)

Группа Четумаль

Теннисистка Свёнтек Гофф Жабер Вондроушова Матчи Сеты / Геймы
Свёнтек (2)
Гофф (3)
Жабер (6)
Вондроушова (7)

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Итоговый турнир WTA Джессика Пегула Мария Саккари Арина Соболенко Коко Гофф Ига Свёнтек Онс Жабер Елена Рыбакина Маркета Вондроушова
Источник Sport.ua
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