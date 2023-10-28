Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023
С 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика) состоится Итоговый турнир WTA.
Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выйдут первые два места.
Матчи группового этапа пройдут на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу по местному времени, 4 октября, а финал – в воскресенье, 5 октября.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Finals.
РАСПИСАНИЕ
31 октября
00:00 – Ига Свёнтек – Маркета Вондроушова
02:00 – Коко Гофф – Онс Жабер
30 октября
00:00 – Елена Рыбакина – Джессика Пегула
02:00 – Арина Соболенко – Мария Саккари
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа Бакалар
|Теннисистка
|Соболенко
|Рыбакина
|Пегула
|Саккари
|Матчи
|Сеты / Геймы
| Соболенко (1)
| Рыбакина (4)
| Пегула (5)
|Саккари (8)
Группа Четумаль
|Теннисистка
|Свёнтек
|Гофф
|Жабер
|Вондроушова
|Матчи
|Сеты / Геймы
| Свёнтек (2)
| Гофф (3)
| Жабер (6)
|Вондроушова (7)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой вечер бокса
Беатрис Хаддад Майя и Чжэн Циньвэнь разыграют титул на малом Итоговом турнире