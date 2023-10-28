Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

С 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика) состоится Итоговый турнир WTA.



Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выйдут первые два места.



Матчи группового этапа пройдут на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу по местному времени, 4 октября, а финал – в воскресенье, 5 октября.



Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Finals.

РАСПИСАНИЕ

31 октября

00:00 – Ига Свёнтек – Маркета Вондроушова

02:00 – Коко Гофф – Онс Жабер

30 октября

00:00 – ​ Елена Рыбакина – ​ Джессика Пегула

02:00 – Арина Соболенко – Мария Саккари

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа Бакалар

Теннисистка Соболенко Рыбакина Пегула Саккари Матчи Сеты / Геймы ​ Соболенко (1) ​ Рыбакина (4) ​ Саккари (8)

Группа Четумаль