Капитан Металлиста 1925: «Эдмар попрощался перед матчем с Черноморцем»

В 13 туре чемпионата УПЛ футболисты «Металлиста 1925» одержали волевую победу над «Черноморцем» – 2:1. В разговоре с корреспондентом Sport.ua капитан харьковчан Ярослав Мартынюк рассказал, что помогло его одноклубникам одержать верх, а также оценил уход из команды тренера Эдмара.

– Считаю, что мы заслужили эти три очка и очень довольны, что прервали серию неудач, потому что в последнее время нас преследовало какое-то невезение.

– «Металлисту 1925» удалось достичь перелома во втором тайме, когда одесситы остались в меньшинстве.

– На мой взгляд, мы диктовали условия и когда играли в равных составах. Об этом свидетельствует статистика. Хотя не исключено, что удаление Иеде пошло нам на пользу. Важно, что «Металлист 1925» провел поединок в остроатакующем стиле, нанес 20 ударов по воротам одесситов, тогда как соперник - лишь 11. Значительно превосходили и по количеству опасных атак. И забитые голы Андрея Борячука и Ари Моуры были из разряда трудовых.

– В официальном протоколе указано, что действиями «Металлиста 1925» руководил Эдмар.

– Нет, он еще на предматчевой тренировке попрощался с командой.

– Тебе известно, чем Эдмар планирует заниматься дальше?

– Я не в курсе.

Ранее «Металлист 1925» на официальном сайте подтвердил уход наставника Эдмара, который уже простился с игроками и клубом.