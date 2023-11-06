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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 13:11 | Обновлено 06 ноября 2023, 13:30
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0

Капитан Металлиста 1925: «Эдмар попрощался перед матчем с Черноморцем»

Ярослав Мартынюк рассказал о победе и уходе тренера

06 ноября 2023, 13:11 | Обновлено 06 ноября 2023, 13:30
506
0
Капитан Металлиста 1925: «Эдмар попрощался перед матчем с Черноморцем»
ФК Металлист 1925. Ярослав Мартынюк

В 13 туре чемпионата УПЛ футболисты «Металлиста 1925» одержали волевую победу над «Черноморцем» – 2:1. В разговоре с корреспондентом Sport.ua капитан харьковчан Ярослав Мартынюк рассказал, что помогло его одноклубникам одержать верх, а также оценил уход из команды тренера Эдмара.

Считаю, что мы заслужили эти три очка и очень довольны, что прервали серию неудач, потому что в последнее время нас преследовало какое-то невезение.

– «Металлисту 1925» удалось достичь перелома во втором тайме, когда одесситы остались в меньшинстве.
– На мой взгляд, мы диктовали условия и когда играли в равных составах. Об этом свидетельствует статистика. Хотя не исключено, что удаление Иеде пошло нам на пользу. Важно, что «Металлист 1925» провел поединок в остроатакующем стиле, нанес 20 ударов по воротам одесситов, тогда как соперник - лишь 11. Значительно превосходили и по количеству опасных атак. И забитые голы Андрея Борячука и Ари Моуры были из разряда трудовых.

– В официальном протоколе указано, что действиями «Металлиста 1925» руководил Эдмар.
– Нет, он еще на предматчевой тренировке попрощался с командой.

– Тебе известно, чем Эдмар планирует заниматься дальше?
Я не в курсе.

Ранее «Металлист 1925» на официальном сайте подтвердил уход наставника Эдмара, который уже простился с игроками и клубом.

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Ярослав Мартынюк Металлист 1925 Украинская Премьер-лига Эдмар инсайд
Источник Sport.ua
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