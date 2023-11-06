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Англия
06 ноября 2023, 11:12 | Обновлено 06 ноября 2023, 11:31
241
0

ПОЧЕТТИНО: «Надеюсь, что с болельщиками будет так же, как в Тоттенхэме»

Главный тренер «Челси» – о чувствах к болельщикам команды

06 ноября 2023, 11:12 | Обновлено 06 ноября 2023, 11:31
241
0
ПОЧЕТТИНО: «Надеюсь, что с болельщиками будет так же, как в Тоттенхэме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о своих чувствах к болельщикам «Синих».

«Те же чувства, что и к болельщикам «Тоттенхэма»? После четырех месяцев не могу лгать... Надеюсь, что будет также, как у меня было в «Тоттенхэме». Это будет означать, что у нас все хорошо. Конечно, жду, что однажды будет так же, как в «Тоттенхэме», — сказал Почеттино.

Напомним, что сегодня, 6 ноября, «Челси» сыграет гостевой матч 11-го тура Английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.

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Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу болельщики Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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