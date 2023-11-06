В понедельник, 6 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и киевская «Оболонь». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 19:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч будет судить Дмитрий Кубряк, который представляет Одессу.

Рух – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне и Спорт 1, а также на YouTube.