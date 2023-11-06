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Чемпионат Украины
Рух Львов
06.11.2023 19:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 10:29 | Обновлено 06 ноября 2023, 10:45
190
0

Рух – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 13 тура состоится 6 ноября в 19:00

06 ноября 2023, 10:29 | Обновлено 06 ноября 2023, 10:45
190
0
Рух – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 6 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и киевская «Оболонь». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч будет судить Дмитрий Кубряк, который представляет Одессу.

Рух – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне и Спорт 1, а также на YouTube.

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Источник Sport.ua
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