Украина. Премьер лига06 ноября 2023, 10:29 | Обновлено 06 ноября 2023, 10:45
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Рух – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 13 тура состоится 6 ноября в 19:00
06 ноября 2023, 10:29 | Обновлено 06 ноября 2023, 10:45
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В понедельник, 6 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и киевская «Оболонь». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 19:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч будет судить Дмитрий Кубряк, который представляет Одессу.
Рух – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне и Спорт 1, а также на YouTube.
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