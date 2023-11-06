Главный тренер Боки Хуниорс ушел с должности
Хорхе Альмирон ушел после поражения от «Флуминенсе» в финале Копа Либертадорес
Главный тренер аргентинской «Боки Хуниорс» Хорхе Альмирон покинул свою должность, сообщает Фабрицио Романо.
Такое решение Альмирон принял после того, как клуб из Буэнос-Айреса уступил бразильскому «Флуминенсе» со счетом 1:2 в финале Копа Либертадорес 2023. О своем решении 52-летний аргентинец сегодня сообщил вице-президенту «Боки Хуниорс» Хуану Роману Рикельме.
Хорхе Альмирон работал в «Боке Хуниорс» с 10 апреля. В качестве главного тренера «Лос Сенеисес» Альмирон провел 43 матча, в которых одержал 17 побед и по 13 встреч сыграл вничью и проиграл.
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