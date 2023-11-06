Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный тренер Боки Хуниорс ушел с должности
Аргентина
06 ноября 2023, 09:44 | Обновлено 06 ноября 2023, 09:45
211
0

Главный тренер Боки Хуниорс ушел с должности

Хорхе Альмирон ушел после поражения от «Флуминенсе» в финале Копа Либертадорес

06 ноября 2023, 09:44 | Обновлено 06 ноября 2023, 09:45
211
0
Главный тренер Боки Хуниорс ушел с должности
Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Альмирон

Главный тренер аргентинской «Боки Хуниорс» Хорхе Альмирон покинул свою должность, сообщает Фабрицио Романо.

Такое решение Альмирон принял после того, как клуб из Буэнос-Айреса уступил бразильскому «Флуминенсе» со счетом 1:2 в финале Копа Либертадорес 2023. О своем решении 52-летний аргентинец сегодня сообщил вице-президенту «Боки Хуниорс» Хуану Роману Рикельме.

Хорхе Альмирон работал в «Боке Хуниорс» с 10 апреля. В качестве главного тренера «Лос Сенеисес» Альмирон провел 43 матча, в которых одержал 17 побед и по 13 встреч сыграл вничью и проиграл.

По теме:
Защитник Шахтера стал обладателем Кубка Либертадорес, играя в аренде
Флуминенсе в овертайме выиграл финал Кубка Либертадорес у Бока Хуниорс
Динамо и Шахтер – в топ-10 мирового рейтинга по воспитанным профессионалам
Бока Хуниорс чемпионат Аргентины по футболу Кубок Либертадорес
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдмар покинул Металлист 1925 – источник
Футбол | 05 ноября 2023, 20:43 6
Эдмар покинул Металлист 1925 – источник
Эдмар покинул Металлист 1925 – источник

Команду к матчу против «Черноморца» готовили Голодюк и Котов

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 05 ноября 2023, 11:05 10
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023

Арсенал поддержал критику Артеты по поводу судейства в матче с Ньюкаслом
Футбол | 06.11.2023, 09:04
Арсенал поддержал критику Артеты по поводу судейства в матче с Ньюкаслом
Арсенал поддержал критику Артеты по поводу судейства в матче с Ньюкаслом
ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»
Футбол | 05.11.2023, 16:02
ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»
ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»
Мадридский Реал не сумел распечатать ворота Райо Вальекано. Жирона – лидер
Футбол | 06.11.2023, 00:10
Мадридский Реал не сумел распечатать ворота Райо Вальекано. Жирона – лидер
Мадридский Реал не сумел распечатать ворота Райо Вальекано. Жирона – лидер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
04.11.2023, 14:53 33
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
04.11.2023, 12:20 125
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
04.11.2023, 09:45 21
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Очень хотела сыграть со Свёнтек, чтобы определить, кто №1»
СОБОЛЕНКО: «Очень хотела сыграть со Свёнтек, чтобы определить, кто №1»
04.11.2023, 14:18 8
Теннис
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
04.11.2023, 17:16 15
Футбол
Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен
Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен
05.11.2023, 05:35 2
Теннис
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
04.11.2023, 23:59 5
Футбол
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
04.11.2023, 16:56 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем