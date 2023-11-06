Карло АНЧЕЛОТТИ: «Гюлер должен хорошо адаптироваться к Реалу»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему вчера в матче 12-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» не выпустил турецкого полузащитника Арду Гюлера.

«Это был неподходящий момент для того, чтобы выпустить его на поле. Мы вчера поговорили – никакой спешки. Вскоре Арда будет играть – абсолютно точно.

Он очень хорош, но еще не набрал форму. Он получит игровое время дней через десять или через две недели, когда будет полностью готов. Он игрок атаки, но не центральный нападающий, скорее, как Беллингем, плеймейкер. Он может сыграть на фланге и вообще на многих позициях.

Все уделяют Гюлеру максимум времени, потому что он молодой. Ему нужно хорошо адаптироваться и ему с этим помогают. Он не рад, потому что хотел начать по-другому, но у него есть столько времени, сколько будет нужно, чтобы заиграть здесь. Вскоре он будет готов показать миру свои многочисленные качества», – сказал Анчелотти.

В нынешнем сезоне 18-летний Арда Гюлер за «Реал» еще не играл.

Напомним, что вчера, 5 ноября, в матче 11-го тура Ла Лиги «Реал» дома сыграл вничью против «Райо Вальекано».