ПОЧЕТТИНО: «Надеюсь, что смогу остаться в Челси до самой смерти»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями про возможное возвращение в «Тоттенхэм», в котором работал с 2014 по 2019 год.

«Надеюсь, что смогу остаться в «Челси» до самой смерти. Лет 20 или 25, но в футболе нельзя загадывать наперед. Если «Тоттенхэм» однажды предложит мне работу, а я тогда буду безработным, то почему бы и нет? «Тоттенхэм» – такой же клуб, как и «Саутхэмптон», «Эспаньол» или «Ньюэллс Олд Бойс». Такова жизнь – никогда не знаешь, что будет завтра. Нужно жить сегодня. Думаю, что сейчас, когда мне 51 год, я об этом думаю больше, живу сегодня, и не сильно загадываю наперед, надолго. Но почему бы и нет?», – сказал Почеттино.

Напомним, что сегодня, 6 ноября, «Челси» и «Тоттенхэм» сыграют матч 11-го тура Английской Премьер-лиги. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.