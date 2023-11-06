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  4. ПОЧЕТТИНО: «Надеюсь, что смогу остаться в Челси до самой смерти»
Аргентина
06 ноября 2023, 08:04 | Обновлено 06 ноября 2023, 08:11
522
3

ПОЧЕТТИНО: «Надеюсь, что смогу остаться в Челси до самой смерти»

Главный тренер «Челси» – о возможноv возвращениb в «Тоттенхэм»

06 ноября 2023, 08:04 | Обновлено 06 ноября 2023, 08:11
522
3
ПОЧЕТТИНО: «Надеюсь, что смогу остаться в Челси до самой смерти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями про возможное возвращение в «Тоттенхэм», в котором работал с 2014 по 2019 год.

«Надеюсь, что смогу остаться в «Челси» до самой смерти. Лет 20 или 25, но в футболе нельзя загадывать наперед. Если «Тоттенхэм» однажды предложит мне работу, а я тогда буду безработным, то почему бы и нет? «Тоттенхэм» – такой же клуб, как и «Саутхэмптон», «Эспаньол» или «Ньюэллс Олд Бойс». Такова жизнь – никогда не знаешь, что будет завтра. Нужно жить сегодня. Думаю, что сейчас, когда мне 51 год, я об этом думаю больше, живу сегодня, и не сильно загадываю наперед, надолго. Но почему бы и нет?», – сказал Почеттино.

Напомним, что сегодня, 6 ноября, «Челси» и «Тоттенхэм» сыграют матч 11-го тура Английской Премьер-лиги. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.

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Маурисио Почеттино Челси Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Telegraph
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ALKOSruLKA
Якісь суїцидально-песимістичні настрої у чувака...
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+2
valdemar84
не довго осталося жити)
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+2
luceorius
 Каже якось нісенітно, ніби Челсі шаховий клуб.
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+1
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