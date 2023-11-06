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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Такие матчи, как против Эпицентра, нельзя проигрывать»
Украина. Первая лига
06 ноября 2023, 07:26 |
352
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Такие матчи, как против Эпицентра, нельзя проигрывать»

Главный тренер «Карпат» – о первом поражении в сезоне

06 ноября 2023, 07:26 |
352
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такие матчи, как против Эпицентра, нельзя проигрывать»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал поражение от Каменец-Подольского «Эпицентра» в матче 15-го тура Первой лиги.

«Такие матчи нельзя проигрывать. У нас было преимущество, но уступили. У нас снова возникли проблемы в обороне. Некоторые футболисты не оправдывают наши надежды. Конечно, будем работать в этом направлении. Сегодня не смог выйти на поле Евгений Пидлепенец. Для нас это серьезная потеря. «Эпицентр» показал огромное желание. У нас были моменты, но мы их не использовали. Нам нужно искать нападающих и реализовывать свое преимущество. Следует проанализировать этот матч и сделать правильные выводы», – сказал Маркевич.

Отметим, что это поражение стало для «Карпат» первым в сезоне.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Карпаты Львов
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Batya
Баласт на вихід, на їх місце тих, хто гратиме, а не відбуватиме номер.
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