Мирон МАРКЕВИЧ: «Такие матчи, как против Эпицентра, нельзя проигрывать»

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал поражение от Каменец-Подольского «Эпицентра» в матче 15-го тура Первой лиги.

«Такие матчи нельзя проигрывать. У нас было преимущество, но уступили. У нас снова возникли проблемы в обороне. Некоторые футболисты не оправдывают наши надежды. Конечно, будем работать в этом направлении. Сегодня не смог выйти на поле Евгений Пидлепенец. Для нас это серьезная потеря. «Эпицентр» показал огромное желание. У нас были моменты, но мы их не использовали. Нам нужно искать нападающих и реализовывать свое преимущество. Следует проанализировать этот матч и сделать правильные выводы», – сказал Маркевич.

Отметим, что это поражение стало для «Карпат» первым в сезоне.