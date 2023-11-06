Марез помог Аль-Ахли крупно выиграть в чемпионате Саудовской Аравии

В воскресенье состоялись три матча. «Аль-Вахда» в волевом стиле выиграла на выезде у «Аль-Хазема». «Аль-Таавон» и «Дамак» обошлись без голов.

Наиболее привлекающим внимание был матч с участием «Аль-Ахли». Звездный коллектив разгромил «Аль-Рияд», забив три безответных гола. Окончательный счет установил Рияд Марез, которому ассистировал Франк Кессье. Также забитым голом отличился перспективный испанец Габри Вейга.

«Аль-Ахли» продолжает борьбу за чемпионство, впрочем, отставая от конкурентов. Одним из них является «Аль-Наср», за который в субботу очередной гол забил Криштиану Роналду.

Чемпионат Саудовской Аравии

12-й тур

«Аль-Таавон» – «Дамак» – 0:0

«Аль-Хазем» – «Аль-Вахда» – 1:2

Голы: Виана, 23 (1:0), Нур, 70 (1:1), Нур, 85 (1:2).

Удаление: Виана, 90 («Аль-Хазем»).

«Аль-Ахли» – «Аль-Рияд» – 3:0

Голы: Аль-Бурайкан, 2 (1:0), Вейга, 26 (2:0), Марез, 52 (3:0).