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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
05.11.2023 20:00 – FT 3 : 0
Аль-Рияд
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Саудовская Аравия
06 ноября 2023, 06:05 | Обновлено 06 ноября 2023, 07:13
122
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Марез помог Аль-Ахли крупно выиграть в чемпионате Саудовской Аравии

В Лиге огромных денег завершился 12-й тур

06 ноября 2023, 06:05 | Обновлено 06 ноября 2023, 07:13
122
0
Марез помог Аль-Ахли крупно выиграть в чемпионате Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье состоялись три матча. «Аль-Вахда» в волевом стиле выиграла на выезде у «Аль-Хазема». «Аль-Таавон» и «Дамак» обошлись без голов.

Наиболее привлекающим внимание был матч с участием «Аль-Ахли». Звездный коллектив разгромил «Аль-Рияд», забив три безответных гола. Окончательный счет установил Рияд Марез, которому ассистировал Франк Кессье. Также забитым голом отличился перспективный испанец Габри Вейга.

«Аль-Ахли» продолжает борьбу за чемпионство, впрочем, отставая от конкурентов. Одним из них является «Аль-Наср», за который в субботу очередной гол забил Криштиану Роналду.

Чемпионат Саудовской Аравии

12-й тур

«Аль-Таавон» «Дамак» 0:0

«Аль-Хазем» «Аль-Вахда» 1:2

Голы: Виана, 23 (1:0), Нур, 70 (1:1), Нур, 85 (1:2).

Удаление: Виана, 90 («Аль-Хазем»).

«Аль-Ахли» «Аль-Рияд» 3:0

Голы: Аль-Бурайкан, 2 (1:0), Вейга, 26 (2:0), Марез, 52 (3:0).

Standings provided by Sofascore
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Источник Sport.ua
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