Марез помог Аль-Ахли крупно выиграть в чемпионате Саудовской Аравии
В Лиге огромных денег завершился 12-й тур
В воскресенье состоялись три матча. «Аль-Вахда» в волевом стиле выиграла на выезде у «Аль-Хазема». «Аль-Таавон» и «Дамак» обошлись без голов.
Наиболее привлекающим внимание был матч с участием «Аль-Ахли». Звездный коллектив разгромил «Аль-Рияд», забив три безответных гола. Окончательный счет установил Рияд Марез, которому ассистировал Франк Кессье. Также забитым голом отличился перспективный испанец Габри Вейга.
November 5, 2023
«Аль-Ахли» продолжает борьбу за чемпионство, впрочем, отставая от конкурентов. Одним из них является «Аль-Наср», за который в субботу очередной гол забил Криштиану Роналду.
Чемпионат Саудовской Аравии
12-й тур
«Аль-Таавон» – «Дамак» – 0:0
«Аль-Хазем» – «Аль-Вахда» – 1:2
Голы: Виана, 23 (1:0), Нур, 70 (1:1), Нур, 85 (1:2).
Удаление: Виана, 90 («Аль-Хазем»).
«Аль-Ахли» – «Аль-Рияд» – 3:0
Голы: Аль-Бурайкан, 2 (1:0), Вейга, 26 (2:0), Марез, 52 (3:0).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мичел – о лидерах своей команды
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023