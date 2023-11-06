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  4. Забьет ли Мудрик? Определен фаворит в лондонском дерби Тоттенхэм – Челси
Англия
06 ноября 2023, 06:10 |
29
0

Забьет ли Мудрик? Определен фаворит в лондонском дерби Тоттенхэм – Челси

Поединок состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву

06 ноября 2023, 06:10 |
29
0
Забьет ли Мудрик? Определен фаворит в лондонском дерби Тоттенхэм – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Челси».

Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотсупр» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Фаворитами в лондонском дерби являются «шпоры». Коэффициент на их победу составляет 2.21.

Ничья расценивается в 3.75. На победу «пенсионеров» можно поставить с коэффициентом 3.75.

Интересно, что букмекеры не выставили линию на гол украинского вингера «Челси» Михаила Мудрик, который пропустил два последних матча лондонцев из-за травмы. Однако ранее сообщалось, что украинец уже вернулся к тренировкам в общей группе команды.

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Источник Sport.ua
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