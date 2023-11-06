Забьет ли Мудрик? Определен фаворит в лондонском дерби Тоттенхэм – Челси
Поединок состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву
6 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Челси».
Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотсупр» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Фаворитами в лондонском дерби являются «шпоры». Коэффициент на их победу составляет 2.21.
Ничья расценивается в 3.75. На победу «пенсионеров» можно поставить с коэффициентом 3.75.
Интересно, что букмекеры не выставили линию на гол украинского вингера «Челси» Михаила Мудрик, который пропустил два последних матча лондонцев из-за травмы. Однако ранее сообщалось, что украинец уже вернулся к тренировкам в общей группе команды.
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