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Англия
06 ноября 2023, 04:59 | Обновлено 06 ноября 2023, 05:05
52
0

АЛИССОН о голе Диаса: «Это многое говорит о его внутренней силе»

Бразилец поддержал партнера по команде

06 ноября 2023, 04:59 | Обновлено 06 ноября 2023, 05:05
52
0
АЛИССОН о голе Диаса: «Это многое говорит о его внутренней силе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон высказался о том, что переживающий семейную трагедию Луис Диас забил важный гол в матче с «Лутоном».

«Это многое говорит о его характере и внутренней силе. Я не могу себе представить, через что он проходит. Мы поддерживаем его и чувствуем его боль, но для него это другой уровень. Футбол может принести радость тому, кто борется. Футбол приносит радость Луису в данный момент.

Он забил для нас фантастический гол, и это было очень важно. Когда ты на поле, ты концентрируешься на работе. Он сделал это за нас», – сказал Алиссон в эфире ВВС.

После матча Луис Диас сделал заявление по поводу похищения своего отца.

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Алиссон Ливерпуль Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Луис Диас
Источник BBC
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