АЛИССОН о голе Диаса: «Это многое говорит о его внутренней силе»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон высказался о том, что переживающий семейную трагедию Луис Диас забил важный гол в матче с «Лутоном».

«Это многое говорит о его характере и внутренней силе. Я не могу себе представить, через что он проходит. Мы поддерживаем его и чувствуем его боль, но для него это другой уровень. Футбол может принести радость тому, кто борется. Футбол приносит радость Луису в данный момент.

Он забил для нас фантастический гол, и это было очень важно. Когда ты на поле, ты концентрируешься на работе. Он сделал это за нас», – сказал Алиссон в эфире ВВС.

После матча Луис Диас сделал заявление по поводу похищения своего отца.