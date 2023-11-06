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Франция
06 ноября 2023, 03:10 | Обновлено 06 ноября 2023, 03:16
47
0

ВИДЕО. Ницца выиграла у Ренна и потеснила ПСЖ с первого места

Состоялись шесть матчей французской Лиги 1

06 ноября 2023, 03:10 | Обновлено 06 ноября 2023, 03:16
47
0
ВИДЕО. Ницца выиграла у Ренна и потеснила ПСЖ с первого места
Getty Images/Global Images Ukraine

«Лион» по-прежнему без побед и на последнем месте. В этот раз многократный чемпион Франции дома не смог выиграть у «Меца», более того, сам вынужден был спасаться от поражения в концовке матча.

«Ницца» благодаря голу Жереми Бога и автоголу опытнейшего Стива Манданда переиграла «Ренн». Также команды при счете 1:0 получили каждая по красной карточке. «Орлята» вернулись на первое место в таблице, обойдя «ПСЖ» на одно очко – 25 против 24.

«Монако» уверенно справился на своем поле с «Брестом».

«Гавр» одержал волевую победу на поле «Тулузы», «Реймс» минимально выиграл на выезде у «Нанта», а «Страсбург» и «Клермон» провели безголевой матч.

Лига 1

11-й тур

«Ницца» «Ренн» 2:0

Голы: Бога, 45 (1:0), Манданда, 87, автогол (2:0).

Удаления: Ндаишимие, 75 – Омари, 85.

«Монако» «Брест» 2:0

Голы: Закария, 16 (1:0), Головин, 69 (2:0).

«Нант» «Реймс» 0:1

Гол: Ито, 75 (0:1).

«Страсбург» «Клермон» 0:0

Удаление: Сенайя, 76 («Страсбург»).

«Тулуза» – «Гавр» – 1:2

Голы: Даллинга, 51 (1:0), Байо, 78 (1:1), Байо, 90+1 (1:2).

Не реализованный пенальти: Даллинга, 45+3 («Тулуза»).

«Лион» «Мец» 1:1

Голы: Яллоу, 77 (0:1), Альверо, 84 (1:1).

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Источник Sport.ua
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