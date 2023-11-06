ВИДЕО. Ницца выиграла у Ренна и потеснила ПСЖ с первого места
Состоялись шесть матчей французской Лиги 1
«Лион» по-прежнему без побед и на последнем месте. В этот раз многократный чемпион Франции дома не смог выиграть у «Меца», более того, сам вынужден был спасаться от поражения в концовке матча.
«Ницца» благодаря голу Жереми Бога и автоголу опытнейшего Стива Манданда переиграла «Ренн». Также команды при счете 1:0 получили каждая по красной карточке. «Орлята» вернулись на первое место в таблице, обойдя «ПСЖ» на одно очко – 25 против 24.
«Монако» уверенно справился на своем поле с «Брестом».
«Гавр» одержал волевую победу на поле «Тулузы», «Реймс» минимально выиграл на выезде у «Нанта», а «Страсбург» и «Клермон» провели безголевой матч.
Лига 1
11-й тур
«Ницца» – «Ренн» – 2:0
Голы: Бога, 45 (1:0), Манданда, 87, автогол (2:0).
Удаления: Ндаишимие, 75 – Омари, 85.
«Монако» – «Брест» – 2:0
Голы: Закария, 16 (1:0), Головин, 69 (2:0).
«Нант» – «Реймс» – 0:1
Гол: Ито, 75 (0:1).
«Страсбург» – «Клермон» – 0:0
Удаление: Сенайя, 76 («Страсбург»).
«Тулуза» – «Гавр» – 1:2
Голы: Даллинга, 51 (1:0), Байо, 78 (1:1), Байо, 90+1 (1:2).
Не реализованный пенальти: Даллинга, 45+3 («Тулуза»).
«Лион» – «Мец» – 1:1
Голы: Яллоу, 77 (0:1), Альверо, 84 (1:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
И это не Эрлинг Холанд
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023