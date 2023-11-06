ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Матч против Полесья будет трудным для обеих команд»

Полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от игры с «Полесьем».

О своем состоянии после травмы

«Думаю, все хорошо. Работаю в общей группе уже вторую неделю. Чувствую себя достаточно неплохо. В принципе набрал необходимые кондиции, ведь время было. Спасибо, двигаемся вперед».

О «Полесье»

«Это достаточно крепкий и непростой соперник. Обе команды ожидает тяжелый матч. Будет интересно, это ведь поединок лидеров УПЛ».

О том, как получил от Бескоровайного капитанскую повязку, когда вышел на замену в игре против «Днепра-1»

«Это инициатива Даниила, очень благодарю его за то, что он так сделал. Честно, не ожидал этого шага. Это подчеркивает, что у нас настоящая семья. Семья «Кривбасс», где все друг за друга всегда поддерживают», – цитирует Дмитрия Хомченовского официальный сайт «Кривбасса».

Ранее комментарий дал тренер «Полесья» Сергей Пинчук.