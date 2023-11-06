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  4. ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Матч против Полесья будет трудным для обеих команд»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 02:44 |
19
0

ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Матч против Полесья будет трудным для обеих команд»

Центральный матч между Кривбассом и Полесьем состоится 6 ноября

06 ноября 2023, 02:44 |
19
0
ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Матч против Полесья будет трудным для обеих команд»
ФК Кривбасс. Дмитрий Хомченовский

Полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от игры с «Полесьем».

О своем состоянии после травмы

«Думаю, все хорошо. Работаю в общей группе уже вторую неделю. Чувствую себя достаточно неплохо. В принципе набрал необходимые кондиции, ведь время было. Спасибо, двигаемся вперед».

О «Полесье»

«Это достаточно крепкий и непростой соперник. Обе команды ожидает тяжелый матч. Будет интересно, это ведь поединок лидеров УПЛ».

О том, как получил от Бескоровайного капитанскую повязку, когда вышел на замену в игре против «Днепра-1»

«Это инициатива Даниила, очень благодарю его за то, что он так сделал. Честно, не ожидал этого шага. Это подчеркивает, что у нас настоящая семья. Семья «Кривбасс», где все друг за друга всегда поддерживают», – цитирует Дмитрия Хомченовского официальный сайт «Кривбасса».

Ранее комментарий дал тренер «Полесья» Сергей Пинчук.

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Дмитрий Хомченовский Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Полесье - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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