Тренер Полесья выделил двух игроков Кривбасса
Сергей Пинчук знает сильные и слабые стороны команды Юрия Вернидуба
Тренер «Полесья» Сергей Пинчук дал комментарий накануне центрального матча 13-го тура УПЛ против «Кривбасса».
«Кривбасс» — это достаточно сбалансированная команда во всех линиях. Они уже не первый год вместе, довольно сыгранные футболисты.
Это команда с характером, во-первых, во-вторых, опять-таки сыграна и сбалансирована. Ну, и «Кривбасс» имеет достаточно высокий уровень футболистов. Если брать защиту – это Даниил Бескоровайный за счет своих физических качеств. В атаке выделю Кожушко – он быстрый. Думаю, эти два игрока ведут игру.
Разбирали игру «Кривбасса», поэтому мы прекрасно знаем их сильные стороны, но также знаем и слабые места. Полагаю, будет очень интересная игра. Физическое состояние нашей команды покажет следующая игра. Но в целом мы восстанавливаемся после Кубка. Считаю, что все нормально, и мы готовимся к очень хорошей игре», – приводит слова Сергея Пинчука официальный сайт «Полесье».
Игра состоится 6 ноября в 15:00. «Кривбасс» и «Полесье» занимают два самых высоких места в таблице УПЛ, криворожане опережают соперника на одно очко.
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