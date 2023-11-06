Тренер Полесья выделил двух игроков Кривбасса

Тренер «Полесья» Сергей Пинчук дал комментарий накануне центрального матча 13-го тура УПЛ против «Кривбасса».

«Кривбасс» — это достаточно сбалансированная команда во всех линиях. Они уже не первый год вместе, довольно сыгранные футболисты.

Это команда с характером, во-первых, во-вторых, опять-таки сыграна и сбалансирована. Ну, и «Кривбасс» имеет достаточно высокий уровень футболистов. Если брать защиту – это Даниил Бескоровайный за счет своих физических качеств. В атаке выделю Кожушко – он быстрый. Думаю, эти два игрока ведут игру.

Разбирали игру «Кривбасса», поэтому мы прекрасно знаем их сильные стороны, но также знаем и слабые места. Полагаю, будет очень интересная игра. Физическое состояние нашей команды покажет следующая игра. Но в целом мы восстанавливаемся после Кубка. Считаю, что все нормально, и мы готовимся к очень хорошей игре», – приводит слова Сергея Пинчука официальный сайт «Полесье».

Игра состоится 6 ноября в 15:00. «Кривбасс» и «Полесье» занимают два самых высоких места в таблице УПЛ, криворожане опережают соперника на одно очко.