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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 02:26 | Обновлено 06 ноября 2023, 02:28
59
0

Тренер Полесья выделил двух игроков Кривбасса

Сергей Пинчук знает сильные и слабые стороны команды Юрия Вернидуба

06 ноября 2023, 02:26 | Обновлено 06 ноября 2023, 02:28
59
0
Тренер Полесья выделил двух игроков Кривбасса
ФК Полесье. Сергей Пинчук

Тренер «Полесья» Сергей Пинчук дал комментарий накануне центрального матча 13-го тура УПЛ против «Кривбасса».

«Кривбасс» — это достаточно сбалансированная команда во всех линиях. Они уже не первый год вместе, довольно сыгранные футболисты.

Это команда с характером, во-первых, во-вторых, опять-таки сыграна и сбалансирована. Ну, и «Кривбасс» имеет достаточно высокий уровень футболистов. Если брать защиту – это Даниил Бескоровайный за счет своих физических качеств. В атаке выделю Кожушко – он быстрый. Думаю, эти два игрока ведут игру.

Разбирали игру «Кривбасса», поэтому мы прекрасно знаем их сильные стороны, но также знаем и слабые места. Полагаю, будет очень интересная игра. Физическое состояние нашей команды покажет следующая игра. Но в целом мы восстанавливаемся после Кубка. Считаю, что все нормально, и мы готовимся к очень хорошей игре», – приводит слова Сергея Пинчука официальный сайт «Полесье».

Игра состоится 6 ноября в 15:00. «Кривбасс» и «Полесье» занимают два самых высоких места в таблице УПЛ, криворожане опережают соперника на одно очко.

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Источник ФК Полесье
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