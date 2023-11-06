ГУНИЧЕВ: «На таком поле не было вариантов сыграть иначе»

Форвард «Миная» Егор Гуничев поделился впечатлениями от матча с «Ворсклой» (0:0).

«Владимир Богданович сказал, что все ребята молодцы, хорошо бились. На первый план вышла борьба, было плохое поле, не было вариантов сыграть по-другому. Последние игры у нас не идет мяч в ворота. Сегодня наверняка это можно связать с плохими погодными условиями. В предыдущих встречах повлияли другие моменты. Погода не позволила создать хорошие возможности для гола. Исключение, наверное, момент Ралюченко. Получился хороший удар под перекладину, но вратарь спас свою команду.

В раздевалке у нас все хорошо – обеспокоены результатами, хочется одержать первую победу. Это футбол. Но атмосфера у нас действительно хорошая в коллективе, совместными усилиями будем стремиться добиваться положительных результатов», – приводит слова Егора Гуничева официальный сайт «Миная».

«Минай» остается единственной командой УПЛ без побед и занимает последнее место.