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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 01:25 | Обновлено 06 ноября 2023, 01:27
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0

ГУНИЧЕВ: «На таком поле не было вариантов сыграть иначе»

«Минай» и «Ворскла» играли как в водное поло

06 ноября 2023, 01:25 | Обновлено 06 ноября 2023, 01:27
21
0
ГУНИЧЕВ: «На таком поле не было вариантов сыграть иначе»
ФК Минай. Егор Гуничев

Форвард «Миная» Егор Гуничев поделился впечатлениями от матча с «Ворсклой» (0:0).

«Владимир Богданович сказал, что все ребята молодцы, хорошо бились. На первый план вышла борьба, было плохое поле, не было вариантов сыграть по-другому. Последние игры у нас не идет мяч в ворота. Сегодня наверняка это можно связать с плохими погодными условиями. В предыдущих встречах повлияли другие моменты. Погода не позволила создать хорошие возможности для гола. Исключение, наверное, момент Ралюченко. Получился хороший удар под перекладину, но вратарь спас свою команду.

В раздевалке у нас все хорошо – обеспокоены результатами, хочется одержать первую победу. Это футбол. Но атмосфера у нас действительно хорошая в коллективе, совместными усилиями будем стремиться добиваться положительных результатов», – приводит слова Егора Гуничева официальный сайт «Миная».

«Минай» остается единственной командой УПЛ без побед и занимает последнее место.

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Егор Гуничев Минай Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Минай - Ворскла
Источник ФК Минай
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