КРИВЕНЦОВ: «Заря могла закрыть игру, но пропустила из-за нефарта»

Главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов дал комментарий после матча с «Вересом» (2:2).

«Готовились к этой встрече очень серьезно. Моя команда сделала все, чтобы выиграть. Когда счет был 2:1, у нас было несколько шансов сделать счет 3:1 или 4:1, но не сумели закрыть эту игру. У нас очень молодая команда. Не хватило мастерства, верных решений в третьей части поля. Уж какой поединок нас преследует нефарт. Сегодня два удара по нашим воротам, рикошет и ничейная игра…

Отсутствие замен? Это мое решение. Хотел сделать одну замену, но передумал», – цитирует Валерия Кривенцова официальный сайт «Зари».

«Заря», бронзовый призер трех последних сезонов УПЛ, сейчас находится в зоне переходных матчей на 13-м месте.