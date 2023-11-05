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Украина. Первая лига
05 ноября 2023, 23:57 | Обновлено 06 ноября 2023, 00:00
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Мирослав СТУПАР: «Игрока Диназа ждет дисквалификация до конца сезона»

Известный в прошлом рефери – о диком случае в Первой лиге

05 ноября 2023, 23:57 | Обновлено 06 ноября 2023, 00:00
240
0
Мирослав СТУПАР: «Игрока Диназа ждет дисквалификация до конца сезона»
screenshot. Вячеслав Шевченко бьет арбитра головой

В поединке 15 тура Первой лиги с «Горняком-Спортом» нападающий «Диназа» Вячеслав Шевченко был удален с поля за неспортивное поведение, а затем подбежал к арбитру Василию Файде и ударил его головой в грудь.

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какое наказание может ожидать футболиста за этот позорный поступок:

– На любительском уровне еще случаются проявления насилия игроков по отношению к арбитрам. А вот в матчах профессиональных команд или сборных, это – редкость. Хотя не так давно, в апреле 2023 года защитник житомирского «Полесья» Вадим Червак позволил себе толкнуть в спину арбитра поединка с «Металлургом» Софию Причину.

Помнится, тогда КДК УАФ дисквалифицировала Червака на полгода, которая затем была почему-то уменьшена до трех месяцев.

Конечно, Вячеслав Шевченко атаковал арбитра значительно более жестоко. Пусть заинтересованные лица выясняют, что вывело футболиста из равновесия. На мой взгляд, за такое хулиганство ему не избежать дисквалификации до конца сезона. А поскольку Шевченко связан контрактом до 30 июня 2024 года, то за вышгородцев он уже не сможет сыграть. Более того, если учесть, что ему уже 38 лет, то не исключено, что примет решение о завершении футбольной карьеры. Вот к чему приводит элементарная несдержанность, – сказал Ступар.

Ранее нападающий «Диназа» Вячеслав Шевченко прокомментировал свою красную карточку в матче 15-го тура Первой лиги против «Горняка-Спорт».

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Источник Sport.ua
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