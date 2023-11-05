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  4. ШЕВЧЕНКО – о скандальном ударе арбитра: «Он искал, за что меня удалить»
Украина. Первая лига
05 ноября 2023, 14:36 |
903
0

ШЕВЧЕНКО – о скандальном ударе арбитра: «Он искал, за что меня удалить»

Нападающий «Диназа» прокомментировал свою красную карточку в матче против «Горняка-Спорт»

05 ноября 2023, 14:36 |
903
0
ШЕВЧЕНКО – о скандальном ударе арбитра: «Он искал, за что меня удалить»
ФК Диназ. Вячеслав Шевченко

Нападающий «Диназа» Вячеслав Щевченко прокомментировал свою красную карточку в матче 15-го тура Первой лиги против «Горняка-Спорт».

– Вячеслав, что произошло в том моменте с арбитром, почему была такая реакция от вас?

– Это все произошло конечно из-за предвзятого судейства. Я просто не мог на это смотреть – как молодых ребят, которые только начинают играть в футбол, какой-то со свистком просто «убивает», и издевается над ними.

Я уважаю судей, со многими общаюсь лично, и за всю свою карьеру я не помню от себя таких случаев по отношению к судьям. Но в этой ситуации я жалею лишь об одном – что не влупил сильнее, чтобы он хорошо запомнил, что нельзя так судить.

– Я так понимаю, что красную он вам показал за разговоры. Что вы ему говорили и что он вам отвечал?

– Сначала он показал мне желтую, после того, как я ему сказал: «Давай, будь внимательнее!». И второй раз я метров за 20 от него просто прокомментировал его действия: «Сколько уже можно свистеть?». Арбитр просто искал момент, чтобы удалить меня. После красной карточки ни за что у меня просто не выдержали нервы.

Напомним, после того, как арбитр показал Вячеславу красную карточку, тот, в стиле Зинедина Зидана, ударил его головой в грудь.

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Вячеслав Шевченко чемпионат Украины по футболу удаление с поля Горняк-Спорт Первая лига Украины драка с судьей Диназ Вышгород
Источник Украинский футбол
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