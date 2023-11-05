НАВРАТИЛОВА: «Пришло время для нового руководства в WTA. Нужна женщина»

Главу WTA Стива Саймона дважды просили дать интервью во время Итогового турнира WTA по поводу катастрофических условий в Канкуне, но он отказался.

Экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова считает, что пришло время для нового руководства:

«Может быть, пришло время для нового руководства. Но лично для меня, поскольку это женская ассоциация, и я участвую в ней так долго, с самого начала у нас было только три женщины во главе. Я думаю, что пришло время. Надеюсь, что когда у нас появится новый руководитель, это будет женщина. Их достаточно много, и они подходят для этой работы. Стиву будет трудно удержаться на этом посту. Все указывает в другую сторону.

Не стоило принимать решение о проведения Итогового турнира в конце года. Была целая череда неправильных решений. В конце концов, Стив Саймон был боссом в течение 9 лет, и вот мы здесь... Приехать в Канкун в сезон дождей? Нельзя надеяться, что на главном турнире WTA Tour не будет дождя. Это была просто целая куча плохих решений. Нужно отвечать за неправильные решения.

Нам нужен лидер, которому небезразлична судьба теннисисток. Тот, кто заботится об их благополучии, средствах к существованию и психическом здоровье», – сказала Навратилова.