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WTA
03 ноября 2023, 16:20 | Обновлено 03 ноября 2023, 16:31
213
0

«Я вас услышал». Глава WTA ответил на претензии теннисисток

Стив Саймон пообещал, что будет идти навстречу спортсменкам

03 ноября 2023, 16:20 | Обновлено 03 ноября 2023, 16:31
213
0
«Я вас услышал». Глава WTA ответил на претензии теннисисток
Getty Images/Global Images Ukraine

Глава WTA Стив Саймон отреагировал на претензии теннисисток относительно организационных проблем Итогового турнира, который проходит в Канкуне.

К примеру, вчера из-за шквального дождя Арина Соболенко и Елена Рыбакина не смогли доиграть решающий поединок в своей группе.

«В первую очередь очевидно, что вы недовольны решением приехать в Канкун. Я вас услышал. Как я вам уже говорил, это не то место, где мы ожидали оказаться, и решение сюда приехать основывалось на множестве сложных факторов.

Турнир не идеален, мы понимаем, что условия представляют трудности, и WTA, конечно, берет за это ответственность», – заявил Саймон.

Также он сообщил, что будет обсуждаться возможность без санкций пропускать один из шести обязательных Мастерсов: Доха, Дубай, Рим, Канада, Цинциннати и Ухань.

Кроме того, игроки смогут без штрафов сниматься с четырех турниров этой категории, на которые они уже приехали.

Также Саймон сообщил, что тема минимального гарантированного заработка и пособий по уходу за ребенком тоже будет обсуждаться.

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Стив Саймон Итоговый турнир WTA
Источник Twitter
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