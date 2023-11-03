«Я вас услышал». Глава WTA ответил на претензии теннисисток

Глава WTA Стив Саймон отреагировал на претензии теннисисток относительно организационных проблем Итогового турнира, который проходит в Канкуне.

К примеру, вчера из-за шквального дождя Арина Соболенко и Елена Рыбакина не смогли доиграть решающий поединок в своей группе.

«В первую очередь очевидно, что вы недовольны решением приехать в Канкун. Я вас услышал. Как я вам уже говорил, это не то место, где мы ожидали оказаться, и решение сюда приехать основывалось на множестве сложных факторов.

Турнир не идеален, мы понимаем, что условия представляют трудности, и WTA, конечно, берет за это ответственность», – заявил Саймон.

Также он сообщил, что будет обсуждаться возможность без санкций пропускать один из шести обязательных Мастерсов: Доха, Дубай, Рим, Канада, Цинциннати и Ухань.

Кроме того, игроки смогут без штрафов сниматься с четырех турниров этой категории, на которые они уже приехали.

Также Саймон сообщил, что тема минимального гарантированного заработка и пособий по уходу за ребенком тоже будет обсуждаться.