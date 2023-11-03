«Я вас услышал». Глава WTA ответил на претензии теннисисток
Стив Саймон пообещал, что будет идти навстречу спортсменкам
Глава WTA Стив Саймон отреагировал на претензии теннисисток относительно организационных проблем Итогового турнира, который проходит в Канкуне.
К примеру, вчера из-за шквального дождя Арина Соболенко и Елена Рыбакина не смогли доиграть решающий поединок в своей группе.
«В первую очередь очевидно, что вы недовольны решением приехать в Канкун. Я вас услышал. Как я вам уже говорил, это не то место, где мы ожидали оказаться, и решение сюда приехать основывалось на множестве сложных факторов.
Турнир не идеален, мы понимаем, что условия представляют трудности, и WTA, конечно, берет за это ответственность», – заявил Саймон.
Также он сообщил, что будет обсуждаться возможность без санкций пропускать один из шести обязательных Мастерсов: Доха, Дубай, Рим, Канада, Цинциннати и Ухань.
Кроме того, игроки смогут без штрафов сниматься с четырех турниров этой категории, на которые они уже приехали.
Также Саймон сообщил, что тема минимального гарантированного заработка и пособий по уходу за ребенком тоже будет обсуждаться.
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