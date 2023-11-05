ДЖОКОВИЧ – о матче с Рублевым: «Он душил меня, как змея душит лягушку»

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал о том, как тяжело ему пришлось в полуфинальном матче на Мастерсе в Париже против Андрея Рублева.

«Большую часть матча Рублев душил меня, как змея душит лягушку. Он играл на крайне высоком уровне. Я знал, что он показывает очень качественный теннис, сегодня он, честно говоря, играл просто невероятно. Мне кажется, я никогда не боролся с Рублевым, играющим настолько хорошо. С другой стороны, в начале матча у меня снова были физические проблемы, но я с ними справился», – сказал Джокович.

Отметим, что Новак в итоге выиграл титул.