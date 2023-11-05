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  4. ДЖОКОВИЧ – о матче с Рублевым: «Он душил меня, как змея душит лягушку»
ATP
05 ноября 2023, 22:31 | Обновлено 05 ноября 2023, 23:09
536
0

ДЖОКОВИЧ – о матче с Рублевым: «Он душил меня, как змея душит лягушку»

Интересное сравнение от Новака

05 ноября 2023, 22:31 | Обновлено 05 ноября 2023, 23:09
536
0
ДЖОКОВИЧ – о матче с Рублевым: «Он душил меня, как змея душит лягушку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал о том, как тяжело ему пришлось в полуфинальном матче на Мастерсе в Париже против Андрея Рублева.

«Большую часть матча Рублев душил меня, как змея душит лягушку. Он играл на крайне высоком уровне. Я знал, что он показывает очень качественный теннис, сегодня он, честно говоря, играл просто невероятно. Мне кажется, я никогда не боролся с Рублевым, играющим настолько хорошо. С другой стороны, в начале матча у меня снова были физические проблемы, но я с ними справился», – сказал Джокович.

Отметим, что Новак в итоге выиграл титул.

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Новак Джокович ATP Париж Андрей Рублев
Источник Sport.ua
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