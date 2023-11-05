ФОТО. Димитров не смог сдержать слез после поражения от Джоковича в Париже

5 ноября состоялся финальный матч на турнире АТР 1000 в Париже (Франция).

В матче за титул первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) обыграл 17-го номера рейтинга АТР Григора Димитрова (Болгария).

После завершения матча Димитров заплакал, Джокович приходил его утешить.

«Трудно объяснить эмоции. Ты хочешь получить титул, и очень тяжело, когда этого не происходит. Только я, не жалея себя, знаю, через что мне пришлось пройти в последние месяцы на корте и вне его. Это слезы счастья. Я не хочу вспоминать их как что-то негативное. В конце концов, я человек. Я очень близко подошел к тому, чтобы получить то, чего очень давно хотел. Моей целью была не победа в турнире, а скорее психологическая и физическая подготовка. Мне не стыдно, что я плакал, просто так получилось.

Конечно, мне грустно, что я проиграл. Никогда не бывает весело проигрывать в финале», – сказал Димитров на пресс-конференции после матча.