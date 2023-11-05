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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 20:25 | Обновлено 05 ноября 2023, 20:35
353
0

Тренер Зари не сделал ни одной замены в матче с Вересом

Валерий Кривенцов на резерв не рассчитывает

05 ноября 2023, 20:25 | Обновлено 05 ноября 2023, 20:35
353
0
Тренер Зари не сделал ни одной замены в матче с Вересом
ФК Заря Луганск. Валерий Кривенцов

Сегодня, 5 ноября луганская «Заря» в 13-м туре УПЛ на выезде сыграла вничью 2:2 с ровенским «Вересом», упустив победу над последних минутах матча.

Главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов не сделал за время матча ни одной замены в составе. В то же время, его визави Сергей Лавриненко сделал все пять возможных замен.

В запасе у «Зари» остались такие игроки: Никита Турбаевский, Даниил Алефиренко, Денис Антюх, Антон Боль, Владислав Бугай, Венделл, Викентий Волошин, Кирилл Дришлюк, Дмитрий Мишнев и Вячеслов Чурко.

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Валерий Кривенцов Заря Луганск Верес - Заря Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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