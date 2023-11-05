Тренер Зари не сделал ни одной замены в матче с Вересом

Сегодня, 5 ноября луганская «Заря» в 13-м туре УПЛ на выезде сыграла вничью 2:2 с ровенским «Вересом», упустив победу над последних минутах матча.

Главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов не сделал за время матча ни одной замены в составе. В то же время, его визави Сергей Лавриненко сделал все пять возможных замен.

В запасе у «Зари» остались такие игроки: Никита Турбаевский, Даниил Алефиренко, Денис Антюх, Антон Боль, Владислав Бугай, Венделл, Викентий Волошин, Кирилл Дришлюк, Дмитрий Мишнев и Вячеслов Чурко.